Baek Seon-ho Bersiap dengan Proyek Baru, Usai Menang Gugatan Lawan Agensi Lama

JawaPos.com – Baek Seon-ho menangkan sengketa kontrak eksklusif dengan agensi lamanya, C-JeS Studio. Kabar tersebut disampaikan oleh kuasa hukumnya pada 9 September 2026.

Pengadilan menyatakan bahwa kontrak eksklusif antara Baek Seon-ho dan agensi tersebut telah berakhir sehingga tidak lagi terdapat hubungan kontrak eksklusif di antara kedua pihak.

Gugatan tersebut diajukan untuk memperjelas status hukum Baek Seon-ho terkait kontrak dan aktivitasnya di masa mendatang.

Dengan adanya putusan tersebut, sang aktor kini memiliki kepastian mengenai hubungan hukumnya dengan mantan agensi dan dapat mempersiapkan langkah berikutnya dalam karier aktingnya.

Menurut laporan Dispatch, Baek Seon-ho saat ini masih menjalani wajib militer setelah mendaftar pada Desember 2025.

Meski sedang menjalani tugas militer, ia tetap mendapat perhatian melalui serial Netflix “Girigo”, yang proses produksinya telah diselesaikan sebelum dirinya masuk militer.

Dalam serial tersebut, ia memerankan karakter Geon-woo yang dikenal memiliki popularitas di antara teman-temannya.

Kuasa hukum Baek Seon-ho menyampaikan bahwa sang aktor akan menyelesaikan sisa masa wajib militernya dengan baik sebelum mempersiapkan proyek-proyek baru.

Ia juga berjanji akan membalas dukungan para penggemar melalui karya dan aktivitas yang lebih matang setelah kembali ke industri hiburan.

Baek Seon-ho diketahui sempat mempersiapkan debut sebagai idol di C-JeS Studio. Ia kemudian mengawali karier akting pada 2023 melalui drama Channel A “Man and Woman” dan berlanjut dengan sejumlah proyek seperti “Good or Bad Dong-jae” serta “Dear X”.

Pengalamannya sebagai trainee juga menjadi bagian dari perjalanan panjang sebelum akhirnya memilih jalur sebagai aktor.

Kemenangan dalam sengketa kontrak ini menjadi titik penting bagi Baek Seon-ho untuk menata kembali perjalanan kariernya.