Lea Simanjuntak Kembali Setelah 7 Tahun, Ada Kejutan dari Personel Agak Laen

Lea Simanjuntak. (istimewa)
JawaPos.com - Lea Simanjuntak akhirnya kembali merilis lagu baru setelah tujuh tahun. Penyanyi yang dikenal dengan kekuatan vokalnya itu memilih "Ruang di Hatimu" sebagai karya yang menandai kembalinya ke industri rekaman.
Single tersebut resmi dirilis pada 9 September 2026. Bukan sekadar lagu baru setelah jeda panjang, "Ruang di Hatimu" membawa cerita yang sangat personal bagi Lea.
Lagu bergenre adult pop-jazz itu lahir dari sebuah fase ketika Lea merasa lelah dan kehilangan arah. Di tengah kondisi tersebut, hadir seseorang yang kemudian membawa perubahan sekaligus harapan dalam hidupnya.
Pengalaman itu membuat Lea memiliki keinginan untuk memberikan perhatian lebih, menciptakan lebih banyak momen, serta membangun cerita yang lebih dalam bersama orang tersebut.
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"Di saat hidup saya sedang lelah dan kehilangan arah, tiba-tiba hadir seseorang. Kehadirannya membawa perubahan, dan mendatangkan harapan," kata Lea Simanjuntak.
"Sejak itu saya ingin memberi lebih. Perhatian yang khusus, momen, cerita yang lebih dalam bersamanya, meski saya tidak tahu berapa lama kesempatan itu diberikan. Yang terpenting, saya ingin menjadi ruang di hatinya," imbuh Lea.
Dari pengalaman tersebut, "Ruang di Hatimu" kemudian dibangun dengan pendekatan musik yang hangat dan dewasa. Aransemen adult pop-jazz dipilih agar karakter vokal Lea dapat menyampaikan emosi lagu tanpa harus mengandalkan permainan vokal yang berlebihan.
Jeda tujuh tahun dalam dunia rekaman tidak serta-merta membuat Lea berhenti bermusik.
Selama periode tersebut, ia tetap menjalani berbagai aktivitas sebagai performer, terlibat dalam panggung musikal, tampil dalam sejumlah agenda besar, sekaligus aktif membina penyanyi melalui kegiatan vocal coaching dan workshop.
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Jawa Pos
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