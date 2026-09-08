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Abdul Rahman
Rabu, 9 September 2026 | 06.48 WIB

Cara Aris Dapatkan Rekaman CCTV Terkait Perselingkuhan Endah Fitrianingsih dengan Malik Bawazier

Malik Bawazier suami arti Cut Keke diduga dilaporkan ke polisi atas kasus perzinaan. (Instagram: cutkeke_xavier) - Image

Malik Bawazier suami arti Cut Keke diduga dilaporkan ke polisi atas kasus perzinaan. (Instagram: cutkeke_xavier)

JawaPos.com - Pengusaha Aristya Agung Setiawan atau kerap disapa Aris mengungkapkan alasan kenapa dirinya melaporkan sang istri, Endah Fitrianingsih, dan Malik Bawazier terkait kasus dugaan perzinaan dan kohabitasi. 

Ia mengaku mengantongi bukti kuat untuk membuktikan dugaan perzinaan dan kohabitasi berupa rekaman kamera CCTV. Bukti tersebut telah diserahkannya kepada penyidik Polda Metro Jaya.

Rekaman kamera CCTV itu rupanya diambil dari unit apartemen milik Aris. Secara diam-diam, ia memasang kamera pengintai di dalam unit apartemen karena curiga dengan tingkah sang istri yang tampak ada yang tidak beres.

"Karena kecurigaan saya besar, saya memasang CCTV di unit apartemen saya," kata Aris saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Dia mengendus ada yang tidak beres karena Endah kerap meninggalkan rumah sejak pagi hingga malam hari tanpa memberikan penjelasan memadai. 

Kecurigaan itu kemudian mendorong Aris untuk meminta bantuan pada salah satu temannya untuk mengikuti setiap pergerakan Endah. Dari penelusuran tersebut, ia  mengetahui bahwa sang istri ternyata kerap berada di apartemen miliknya.

"Akhirnya ketahuan ternyata dia ke apartemen saya," kata Aris.

Setelah tahu istrinya kerap ke apartemennya, ia pun tanpa ragu memasang kamera CCTV untuk mengetahui apa yang yang dilakukan Endah di apartemennya.

Setelah melihat rekaman kamera CCTV, Aris mengaku sangat kecewa. Rekaman itu menjadi salah satu bukti untuk Aris melakukan langkah hukum dengan membuat laporan polisi.

Editor: Abdul Rahman
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