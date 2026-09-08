Dibantu KBRI Bern di Swiss, Katon Bagaskara Akhirnya Diperbolehkan Pulang ke Indonesia

JawaPos.com - Katon Bagaskara akhirnya mendapat kepastian untuk kembali ke Indonesia setelah sebelumnya sempat terombang-ambing selama sekitar enam jam akibat persoalan tiket penerbangan dari Etihad Airways di Swiss ditolak tanpa alasan yang jelas.

Perkembangan terbaru ini diungkapkan Katon melalui video diunggah di akun Instagram pribadinya. Vokalis grup musik Kla Project menyebut bahwa dirinya mendapat bantuan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bern di Swiss.

Menurut Katon, Etihad Airways akhirnya memastikan penerbangannya ke Indonesia setelah Katon dibantu olen KBRI Bern. Tiket Katon tetap dapat digunakan dan sudah sesuai dengan informasi yang tercantum pada sistem check-in dan situs maskapai.

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Menurut Katon, setelah menunggu selama kurang lebih enam jam, pihak Etihad akhirnya memberikan kabar mengenai status penerbangannya. Ia pun memastikan dirinya akan meninggalkan Geneva menuju Denpasar melalui penerbangan transit di Abu Dhabi.

"Setelah akhirnya terombang-ambing selama sekitar 6 jam, baru Etihad memberi kabar bahwa pesawat gue confirm kompak sama check-in desk dan website bahwa besok gua pulang ke Denpasar lewat Abu Dhabi dari Geneva," kata Katon.

Kepastian tersebut sekaligus mengakhiri kebingungan yang sebelumnya dialami Katon terkait status penerbangannya. Pasalnya, informasi mengenai tiket dan jadwal penerbangan yang dia lihat sempat tidak konsisten antara satu kanal dengan kanal lainnya.

Tak hanya itu, Katon juga sempat mengeluh karena tiketnya ditolak oleh Etihad tanpa ada keterangan jelas. Katon sengaja memviralkan permasalahan yang dialaminya tersebut karena khawatir keberadaannya di Swiss nantinya malah bermasalah.