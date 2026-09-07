Cerita Felicya Angelista Ubah Perjalanan Akibat Terdampak Erupsi Gunung Anak Krakatau 

JawaPos.com - Felicya Angelista turut merasakan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang mengganggu aktivitas penerbangannya. Perjalanan pulang dari Solo menuju Jakarta yang semula dijadwalkan menggunakan pesawat terpaksa berubah setelah sejumlah penerbangan dibatalkan akibat abu vulkanik.

Felicya berada di Solo sejak 5 September 2026 untuk menghadiri reuni Fortune Indonesia 40 Under 40 yang digelar di Pura Mangkunegaran, Surakarta. Ia datang seorang diri tanpa ditemani oleh keluarganya.

Perjalanan Jakarta menuju Solo pada awalnya berlangsung lancar. Acara yang dihadirinya juga berjalan dengan baik hingga keesokan harinya Felicya Angelista bersiap untuk kembali ke Jakarta.

Namun, rencana tersebut mendadak berubah ketika Felicya terbangun pada waktu Subuh dan mendapati kabar tentang pembatalan sejumlah penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satu penerbangan yang terdampak adalah rute Solo-Jakarta.

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Tak ingin terlalu lama berada jauh dari keluarga, Felicya akhirnya memilih perjalanan darat sebagai alternatif. Ia pun menempuh perjalanan selama kurang lebih delapan jam hingga akhirnya tiba di Jakarta.

"Dalam perjalanan pasti ada rasa khawatir dan ingin sekali cepat sampai karena aku berada jauh dari keluargaku," ujar Felicya dalam unggahannya di Instagram.

Dia bersyukur sampai Jakarta dengan selamat. Felicya melihat situasi tersebut dari sudut pandang lain supaya tidak mengeluh dan mengutuk keadaan. Menurutnya, gangguan perjalanan yang dialaminya tidak sebanding apabila dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang harus menghadapi dampak erupsi secara langsung.

Ia membayangkan bagaimana warga di sekitar wilayah terdampak harus meninggalkan rumah dan mengungsi bersama keluarga demi menjaga keselamatan mereka.