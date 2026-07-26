Park Eun Bin Mabuk karena Alkohol? Simak Kisahnya di Drama Spooky In Love

JawaPos.com - Karakter Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin) dalam drama Korea Spooky in Love semakin memikat penggemar.

Dilansir dari Soompi, Minggu (26/7), baru-baru ini, drama tersebut membagikan cuplikan untuk episode berikutnya.

Di episode sebelumnya, terlihat Cheon Yeo Ri sangat menghindari kontak fisik dengan orang lain karena dia tahu satu sentuhan tangannya akan membuat mereka mulai melihat hantu.

Begitu matahari terbenam, Cheon Yeo Ri kembali ke rumah untuk makan dan minum sendirian, yang membuatnya merasa kesepian.

Terlihat dari foto-foto yang baru dirilis dari episode ketiga, menunjukkan Cheon Yeo Ri keluar dari rutinitas biasanya untuk makan di restoran dalam keadaan ramai.

Lalu saat duduk sendirian di dalam restoran yang ramai dengan pipi memerah dan mata sayu, Cheon Yeo Ri jelas sedang mabuk.

Cerita makin seru, saat Ma Gang Wook bertemu dengan Cheon Yeo Ri yang mabuk bersama rekan kerjanya, Go Pil Dong (Lee Chang Hoon) dan Son Hyung Min (Kim Min Ho).

Akibat alkohol, Cheon Yeo Ri tiba-tiba menjadi jujur dan melontarkan serangkaian ‘kebenaran mabuk’ tanpa filter.

Penonton pun penasaran tentang kebenaran mabuk apa yang akan diungkapkan Cheon Yeo Ri, dan konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya bagi Ma Gang Wook.