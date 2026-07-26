Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Minggu, 26 Juli 2026 | 10.08 WIB

Park Eun Bin Mabuk karena Alkohol? Simak Kisahnya di Drama Spooky In Love

Park Eun Bin, Yang Se Jong. Sumber Foto: Soompi - Image

Park Eun Bin, Yang Se Jong. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Karakter  Cheon Yeo Ri (Park Eun Bin) dalam drama  Korea Spooky in Love  semakin memikat penggemar.

Dilansir dari Soompi, Minggu (26/7), baru-baru ini, drama tersebut membagikan cuplikan untuk episode berikutnya.

Di episode sebelumnya, terlihat Cheon Yeo Ri sangat menghindari kontak fisik dengan orang lain karena dia tahu satu sentuhan tangannya akan membuat mereka mulai melihat hantu.

Begitu matahari terbenam, Cheon Yeo Ri kembali ke rumah untuk makan dan minum sendirian, yang membuatnya merasa kesepian.

Terlihat dari foto-foto yang baru dirilis dari episode ketiga, menunjukkan Cheon Yeo Ri keluar dari rutinitas biasanya untuk makan di restoran dalam keadaan ramai.

Lalu saat duduk sendirian di dalam restoran yang ramai dengan pipi memerah dan mata sayu, Cheon Yeo Ri jelas sedang mabuk.

Cerita makin seru, saat Ma Gang Wook bertemu dengan Cheon Yeo Ri yang mabuk bersama rekan kerjanya, Go Pil Dong (Lee Chang Hoon) dan Son Hyung Min (Kim Min Ho).

Akibat alkohol, Cheon Yeo Ri tiba-tiba menjadi jujur dan melontarkan serangkaian ‘kebenaran mabuk’ tanpa filter.

Penonton pun penasaran tentang kebenaran mabuk apa yang akan diungkapkan Cheon Yeo Ri, dan konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya bagi Ma Gang Wook.

Jika kamu tak sabar menyaksikan,episode ketiga drama Spooky Love tayang pada 25 Juli pukul 21.10 KST.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Diperankan Park Eun Bin, 3 Alasan Harus Nonton Drama Horor-Romantis Baru ‘Spooky In Love’ - Image
Entertainment

Diperankan Park Eun Bin, 3 Alasan Harus Nonton Drama Horor-Romantis Baru ‘Spooky In Love’

Senin, 20 Juli 2026 | 23.10 WIB

Jadi Favorit, Drama Agent Kim Reactivated Raih Rating Tertinggi, Spooky In Love Tayang Perdana - Image
Entertainment

Jadi Favorit, Drama Agent Kim Reactivated Raih Rating Tertinggi, Spooky In Love Tayang Perdana

Senin, 20 Juli 2026 | 00.36 WIB

Spooky in Love Siap Tayang, Ini 3 Alasan Drama Park Eun Bin dan Yang Se Jong Wajib Ditonton - Image
Music & Movie

Spooky in Love Siap Tayang, Ini 3 Alasan Drama Park Eun Bin dan Yang Se Jong Wajib Ditonton

Minggu, 19 Juli 2026 | 04.22 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore