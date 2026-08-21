Jennie BLACKPINK akan Comeback dalam Waktu Dekat? Intip Faktanya

JawaPos.com - Makin bersinar menjadi idol, anggota grup Korea BLACKPINK, Jennie, kini dijadwalkan merilis EP baru pada akhir bulan ini

Dikutip dari Soompi, Jum’at (21/8), telah memiliki segudang prestasi, ia siap mengibarkan karyanya di dunia musik

Tak hanya itu, agensinya, OA Entertainment (ODDATELIER), pada tanggal 19 Agustus, mengungkap sang idol tengah mempercepat persiapan comeback-nya.

Lebih lanjut, agensinya mengatakan bahwa Jennie memiliki target merilis EP baru pada akhir Agustus mendatang.

Jennie sendiri menerima respon positif atas album barunya dengan membawakan lagu-lagu seperti Less than a Lover.

Adapun karya lain yang memikat seperti FALLEN ANGEL, dan lockitdown dalam sejumlah penampilan festivalnya.

Memiliki ciri khas unik, dan ahli dalam menari, Jennie selalu menarik perhatian dengan karisma yang ia miliki.