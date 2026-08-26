Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Rabu, 26 Agustus 2026 | 15.54 WIB

Mencuri Perhatian, Lisa BLACKPINK Bagi Cuplikan SingelPra-rilis Baru ‘SaWaDiKa’

Lisa BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi - Image

Lisa BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Bersinar di dunia musik Korea, Lisa BLACKPINK telah mengungkap cuplikan singel terbarunya, SaWaDiKa.

Dikutip dari Soompi, Rabu (26/8), menariknya, Lisa membagikan pratinjau SaWaDiKa, sebuah singel pra-rilis dari EP mendatangnya yang bertajuk PRESS PLAY.

Dalam teaser terlihat kendaraan khas Asia Tenggara, tuk-tuk, yang mencrui perhatian kalangan penggemarnya.

Tentunya penggemar tak sabar menantikan karya spektakuler yang akan dirilis anggota BLAACKPINK tersebut.

Rencananya SaWaDiKa dijadwalkan rilis pada 3 September, penggemar penasaran gaya musik seperti apa nantinya.

Faktanya, PRESS PLAY juga akan dirilis pada 23 Oktober, kali ini Lisa akan keluar dari zona nyamannya, menciptakan musik spektakuler.

Lisa diketahui berasal Thailand, ia juga merupakan anggota berbakat girlgrup BLACKPINK, yang berada dibawah naungan agensi YG Entertainment.

Ingin mengeksplorasi selera musiknya, ia mendirikan perusahaan manajemen artisnya sendiri bernama Lloud pada Februari 2024 untuk menghasilkan banyak karya.

Lalu, pada April 2024, ia menandatangani kontrak dengan RCA Records untuk merilis musik solo dalam kemitraan dengan Lloud.

Sebelumnya, ia juga merilis singel Rockstar pada 28 Juni 2024, yang menandai perilisan pertamanya di bawah Lloud dan RCA Records sejak ia meninggalkan YG Entertainment.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jennie BLACKPINK akan Comeback dalam Waktu Dekat? Intip Faktanya - Image
Entertainment

Jennie BLACKPINK akan Comeback dalam Waktu Dekat? Intip Faktanya

Jumat, 21 Agustus 2026 | 14.39 WIB

Lisa BLACKPINK Dirumorkan dengan Aktor Thailand Blue Pongtiwat - Image
Entertainment

Lisa BLACKPINK Dirumorkan dengan Aktor Thailand Blue Pongtiwat

Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.28 WIB

BLACKPINK Malah Minta Maaf kepada BLINK di Momen Perayaan 10 Tahun Debut, Ada Apa? - Image
Entertainment

BLACKPINK Malah Minta Maaf kepada BLINK di Momen Perayaan 10 Tahun Debut, Ada Apa?

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.10 WIB

Terpopuler

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar - Image
1

Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar

2

Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!

3

Prediksi Skor Malaga vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Super Depor Bisa Curi Poin

4

Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!

5

Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

6

Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Getafe vs Racing Santander di Liga Spanyol 2026/2027: Azulones Rawan Kecolongan!

10

Prediksi Skor Bologna vs Lazio di Liga Italia 2026/2027: Misi Sulit Gattuso Bersama Biancocelesti

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore