Mencuri Perhatian, Lisa BLACKPINK Bagi Cuplikan SingelPra-rilis Baru ‘SaWaDiKa’

Lisa BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Bersinar di dunia musik Korea, Lisa BLACKPINK telah mengungkap cuplikan singel terbarunya, SaWaDiKa.
Dikutip dari Soompi, Rabu (26/8), menariknya, Lisa membagikan pratinjau SaWaDiKa, sebuah singel pra-rilis dari EP mendatangnya yang bertajuk PRESS PLAY.
Dalam teaser terlihat kendaraan khas Asia Tenggara, tuk-tuk, yang mencrui perhatian kalangan penggemarnya.
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Tentunya penggemar tak sabar menantikan karya spektakuler yang akan dirilis anggota BLAACKPINK tersebut.
Rencananya SaWaDiKa dijadwalkan rilis pada 3 September, penggemar penasaran gaya musik seperti apa nantinya.
Faktanya, PRESS PLAY juga akan dirilis pada 23 Oktober, kali ini Lisa akan keluar dari zona nyamannya, menciptakan musik spektakuler.
Lisa diketahui berasal Thailand, ia juga merupakan anggota berbakat girlgrup BLACKPINK, yang berada dibawah naungan agensi YG Entertainment.
Ingin mengeksplorasi selera musiknya, ia mendirikan perusahaan manajemen artisnya sendiri bernama Lloud pada Februari 2024 untuk menghasilkan banyak karya.
Lalu, pada April 2024, ia menandatangani kontrak dengan RCA Records untuk merilis musik solo dalam kemitraan dengan Lloud.
Sebelumnya, ia juga merilis singel Rockstar pada 28 Juni 2024, yang menandai perilisan pertamanya di bawah Lloud dan RCA Records sejak ia meninggalkan YG Entertainment.
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Jawa Pos
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