Kendall Jenner Anggap Jacob Elordi sebagai Calon Suami Idaman

Kendall Jenner dan Jacob Elordi (Vogue)
JawaPos.com – Kendall Jenner dilaporkan semakin serius menjalani hubungan asmaranya dengan Jacob Elordi dan mulai melihat sang aktor sebagai calon suami ideal.
Dilansir dari laman Hola pada Senin (31/8), Salah satu sumber menyebut hubungan dengan bintang “Euphoria” tersebut menjadi pengalaman berbeda bagi Jenner karena untuk pertama kalinya ia benar-benar membayangkan kemungkinan menikah dengan pasangannya.
Meski belum berencana melangkah ke jenjang pernikahan dalam waktu dekat, Jenner disebut merasa telah menemukan sosok yang setara dan mampu memahaminya.
Keluarga serta teman dekat Jenner juga dikabarkan memberikan sambutan positif terhadap kehadiran Elordi dalam kehidupannya.
Aktor berusia 29 tahun itu disebut mudah beradaptasi dengan lingkungan Jenner dan memperlakukannya dengan penuh perhatian sehingga membuat sang model merasa nyaman serta dihargai.
Sumber tersebut juga menyebut keduanya saling melengkapi, dengan Elordi memiliki sifat tenang yang memberikan pengaruh positif bagi Jenner.
Rumor hubungan Jenner dan Elordi pertama kali mencuat pada Februari dan keduanya kini disebut semakin dekat serta hampir tidak terpisahkan.
Pasangan tersebut telah beberapa kali terlihat menghabiskan waktu bersama, termasuk saat Jenner mengunjungi Australia untuk merayakan ulang tahun Elordi dan menjalani kencan bersama keluarga maupun teman dekat.
Hubungan yang awalnya dijalani secara tertutup itu kini mulai terlihat lebih terbuka setelah keduanya tertangkap kamera berpegangan tangan dan menikmati sejumlah momen bersama di depan publik.
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Jawa Pos
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