Kedekatan Kendall Jenner dan Jacob Elordi Picu Kekhawatiran Teman serta Keluarga Sang Model

Kendall Jenner dan Jacob Elordi (Vogue)
JawaPos.com – Teman dan keluarga Kendall Jenner dikabarkan mulai mengkhawatirkan kedekatannya dengan aktor Jacob Elordi, terutama setelah keduanya disebut semakin sering menghabiskan waktu bersama.
Dilansir dari laman Cosmopolitan pada Selasa (1/9), Sejumlah sumber menyebut pasangan tersebut nyaris tidak terpisahkan dan kerap menikmati perjalanan mewah yang direncanakan Kendall, termasuk penggunaan jet pribadi serta fasilitas eksklusif lainnya.
Kekhawatiran tersebut muncul karena beberapa orang terdekat Kendall menilai sang model terlalu banyak memberikan kemudahan dalam hubungan tersebut.
Kylie Jenner disebut mendukung hubungan kakaknya dengan Jacob Elordi, tetapi Khloé Kardashian dikabarkan memiliki pandangan lebih berhati-hati terhadap kedekatan keduanya.
Pengalaman masa lalu Khloé dalam hubungan asmara disebut membuatnya meminta Kendall untuk tetap waspada tanpa bermaksud mencampuri atau merusak kebahagiaan sang adik.
Teman-teman Kendall juga dikabarkan khawatir Jacob dapat menyakiti hati Kendall karena riwayat hubungan asmara aktor tersebut yang dinilai tidak berlangsung lama.
Meski mendapat berbagai peringatan dari orang-orang terdekatnya, Kendall disebut sedang menikmati hubungannya dan meyakini bahwa Jacob adalah sosok yang baik.
Teman-temannya bahkan mendorong Kendall agar tetap meluangkan waktu untuk kegiatan pribadi dan hobinya, termasuk berkuda, di tengah kedekatannya dengan sang aktor.
Namun, hingga kini kekhawatiran tersebut masih sebatas laporan dari sumber anonim, sementara Kendall Jenner dan Jacob Elordi belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar hubungan mereka.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Al-Hilal vs Al Ahli di Liga Arab Saudi: The Blue Waves Amankan 3 Poin di Kandang!
Prediksi Skor Lecce vs Roma di Liga Italia: Misi I Giallorossi Curi 3 Poin di Stadio Via del Mare!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Monaco vs Marseille di Liga Prancis: Les Phoceens Tak Ingin Malu di Stade Louis II
Prediksi Skor Celta Vigo vs Athletic Bilbao: Masih Tumpul, Los Leones Terancam Gagal Menang Lagi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Breaking News! Persebaya Surabaya Rekrut Kapten Anapolis FC Matheus Lagoa
Pemerintah Tutup Permanen 455 SPPG Karena Tak Penuhi SLHS, Ini Data Rinciannya