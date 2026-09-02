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Risma Azzah Fatin
Rabu, 2 September 2026 | 20.49 WIB

Kedekatan Kendall Jenner dan Jacob Elordi Picu Kekhawatiran Teman serta Keluarga Sang Model

Kendall Jenner dan Jacob Elordi (Vogue) - Image

Kendall Jenner dan Jacob Elordi (Vogue)

JawaPos.com – Teman dan keluarga Kendall Jenner dikabarkan mulai mengkhawatirkan kedekatannya dengan aktor Jacob Elordi, terutama setelah keduanya disebut semakin sering menghabiskan waktu bersama.

Dilansir dari laman Cosmopolitan pada Selasa (1/9), Sejumlah sumber menyebut pasangan tersebut nyaris tidak terpisahkan dan kerap menikmati perjalanan mewah yang direncanakan Kendall, termasuk penggunaan jet pribadi serta fasilitas eksklusif lainnya.

Kekhawatiran tersebut muncul karena beberapa orang terdekat Kendall menilai sang model terlalu banyak memberikan kemudahan dalam hubungan tersebut.

Kylie Jenner disebut mendukung hubungan kakaknya dengan Jacob Elordi, tetapi Khloé Kardashian dikabarkan memiliki pandangan lebih berhati-hati terhadap kedekatan keduanya.

Pengalaman masa lalu Khloé dalam hubungan asmara disebut membuatnya meminta Kendall untuk tetap waspada tanpa bermaksud mencampuri atau merusak kebahagiaan sang adik.

Teman-teman Kendall juga dikabarkan khawatir Jacob dapat menyakiti hati Kendall karena riwayat hubungan asmara aktor tersebut yang dinilai tidak berlangsung lama.

Meski mendapat berbagai peringatan dari orang-orang terdekatnya, Kendall disebut sedang menikmati hubungannya dan meyakini bahwa Jacob adalah sosok yang baik.

Teman-temannya bahkan mendorong Kendall agar tetap meluangkan waktu untuk kegiatan pribadi dan hobinya, termasuk berkuda, di tengah kedekatannya dengan sang aktor.

Namun, hingga kini kekhawatiran tersebut masih sebatas laporan dari sumber anonim, sementara Kendall Jenner dan Jacob Elordi belum memberikan pernyataan resmi mengenai kabar hubungan mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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