Kendall Jenner dan Jacob Elordi Terlihat Kencan Malam di Tokyo

JawaPos.com - Kendall Jenner dan Jacob Elordi kembali menarik perhatian publik setelah terlihat menikmati kencan malam di Tokyo, Jepang.

Dilansir dari laman People pada Kamis (4/6), Keduanya mengunjungi restoran Udon Shin dan menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang santai. Kemunculan mereka terjadi hanya beberapa minggu setelah keduanya dilaporkan berlibur bersama di Hawaii.

Momen kebersamaan Jenner dan Elordi menjadi sorotan setelah restoran tersebut membagikan sejumlah foto melalui media sosial.

Dalam foto yang beredar, keduanya tampil kompak mengenakan kaus hitam saat menikmati hidangan mi khas Jepang. Elordi juga terlihat menyandarkan kepalanya di bahu Jenner saat berpose bersama staf restoran.

Pihak restoran menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan pasangan tersebut melalui unggahan yang dibagikan kepada pengikutnya. Foto-foto yang diunggah memperlihatkan suasana hangat dan akrab selama kunjungan mereka.

Kehadiran kedua selebritas itu pun langsung menarik perhatian para penggemar di berbagai platform media sosial.

Sebelum terlihat di Tokyo, Jenner dan Elordi juga sempat tertangkap kamera saat menghabiskan waktu bersama di Montecito, California. Mereka diketahui bergabung dalam sebuah pertemuan santai bersama sejumlah teman.

Kelompok tersebut dilaporkan memilih lokasi yang relatif privat untuk menjaga kenyamanan selama berkumpul.

Spekulasi mengenai hubungan Jenner dan Elordi semakin menguat dalam beberapa bulan terakhir. Selain terlihat bersama di berbagai kesempatan, keduanya juga dikabarkan menghabiskan waktu bersama saat festival musik Coachella dan sejumlah acara industri hiburan.