Risma Azzah Fatin
Rabu, 20 Mei 2026 | 08.34 WIB

Kendall Jenner dan Jacob Elordi Diduga Lakukan Double Date Bersama Kylie Jenner serta Timothée Chalamet

JawaPos.com – Kendall Jenner, Jacob Elordi, Kylie Jenner, dan Timothée Chalamet tertangkap kamera paparazzi saat menikmati malam bersama di Los Angeles, Amerika Serikat.

Dilansir dari laman IWM Buzz pada Selasa (19/5), Kebersamaan keempat figur publik tersebut memunculkan dugaan bahwa mereka tengah menjalani double date.

Foto-foto yang beredar di media hiburan pun segera menarik perhatian warganet di berbagai platform media sosial.

Dalam sejumlah gambar yang beredar, Jacob Elordi terlihat mengemudikan kendaraan dengan Kendall Jenner duduk di kursi penumpang depan.

Sementara itu, Kylie Jenner tampak duduk bersama Timothée Chalamet di kursi belakang selama perjalanan malam di kawasan Los Angeles. Kebersamaan mereka semakin memicu spekulasi mengenai hubungan antar pasangan selebritas tersebut.

Beberapa foto juga memperlihatkan momen ketika rombongan tersebut tampak merunduk di dalam kendaraan setelah paparazzi mendekati mobil mereka. Situasi spontan itu kemudian menjadi perbincangan luas di media hiburan dan akun-akun penggemar selebritas.

Penampakan tersebut dianggap sebagai salah satu momen langka yang memperlihatkan keempatnya berada dalam satu kesempatan bersama.

Kemunculan Kendall Jenner dan Jacob Elordi turut menjadi sorotan karena belakangan keduanya ramai dikaitkan dalam rumor kedekatan. Spekulasi tersebut mencuat setelah mereka beberapa kali dilaporkan terlihat bersama di Los Angeles dan Hawaii.

Meski demikian, baik Kendall maupun Jacob belum memberikan pernyataan resmi mengenai hubungan mereka.

Di sisi lain, Kylie Jenner dan Timothée Chalamet tetap dikenal menjaga privasi hubungan asmara mereka dari sorotan publik. Kendati sesekali tampil bersama dalam sejumlah kesempatan, keduanya jarang membahas hubungan mereka secara terbuka.

Editor: Hanny Suwindari
