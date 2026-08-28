Peter Cullen, Pengisi Suara Optimus Prime di Transformers, Meninggal Dunia

JawaPos.com - Kabar duka datang dari dunia hiburan Hollywood. Peter Cullen, aktor sekaligus pengisi suara yang dikenal luas sebagai sosok di balik karakter Optimus Prime dalam franchise Transformers, meninggal dunia pada usia 85 tahun.

Dilansir dari TMZ, Cullen mengembuskan napas terakhir di rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Rabu, 26 Agustus 2026. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agennya, Kevin Motley. Hingga kini, penyebab kematian Cullen belum diumumkan kepada publik.

Keluarga Cullen menyebut, sang aktor meninggal dengan tenang dalam keadaan dikelilingi orang-orang tercintanya. Mereka juga meminta penggemar untuk mengenang warisan Cullen bukan hanya melalui karya-karyanya, tetapi juga melalui nilai-nilai kehidupan yang selama ini ia pegang.

"Keluarganya meminta Anda untuk menghormati warisan luar biasanya dengan melayani komunitas Anda dan memimpin orang lain dengan kasih sayang, integritas, dan loyalitas," demikian pesan keluarga yang disampaikan melalui pihak agensi.

Nama Peter Cullen tidak bisa dipisahkan dari Optimus Prime, pemimpin Autobots yang menjadi salah satu karakter paling ikonik dalam sejarah animasi. Cullen pertama kali mengisi suara Optimus Prime dalam serial animasi Transformers yang mulai tayang pada 1984.

Suara bariton Cullen yang dalam, tegas, tetapi tetap hangat membuat karakter Optimus Prime memiliki identitas yang kuat. Ia kembali memerankan karakter tersebut dalam berbagai proyek Transformers, termasuk film animasi 1986 dan rangkaian film live-action garapan Michael Bay.

Peter Cullen bahkan terus menjadi suara Optimus Prime hingga film Transformers: Rise of the Beasts yang dirilis pada 2023 silam.

Menariknya, suara Optimus Prime yang dikenal jutaan penggemar ternyata memiliki kaitan dengan pengalaman pribadi Cullen. Ia pernah menceritakan bahwa karakter suara sang pemimpin Autobots terinspirasi dari kakaknya, Larry, seorang veteran Korps Marinir Amerika Serikat yang pernah bertugas di Vietnam.