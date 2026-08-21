Kata Sahabat Soal Ruben Onsu Jadi Tersangka Kasus Penipuan: Tetap Percaya Dia Orang Baik

JawaPos.com - Ruben Onsu tengah menghadapi proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp 3,5 miliar. Di tengah sorotan publik tersebut, Koko Hiro selaku teman Ruben memilih tidak terburu-buru memberikan penilaian dan meminta semua pihak menunggu penjelasan resmi dari Ruben maupun tim hukumnya.

Koko menegaskan bahwa status tersangka belum berarti seseorang itu telah terbukti bersalah. Menurut dia, perkara tersebut masih berada dalam proses hukum sehingga kesimpulan akhir tetap harus menunggu proses persidangan dan putusan pengadilan.

“Kalau dari berita tersangka, kan masih tersangka, disangka, belum ada putusan pengadilan,” kata Koko Hiro.

Pernyataan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian Koko Hiro dalam menyikapi persoalan hukum yang kini menjerat Ruben Onsu. Ia mengaku belum mengetahui secara utuh duduk perkara kasus yang dihadapi mantan suami Sarwendah tersebut.

“Kalau masalah keyakinan saya percaya atau tidak percaya, kita tunggu saja validnya nanti bagaimana dari pihak Ruben Onsu,” ujarnya.

Meski demikian, Koko Hiro mencoba melihat kemungkinan di balik persoalan yang terjadi. Ia menduga persoalan tersebut bisa saja berkaitan dengan pengaturan keuangan maupun sejumlah pengeluaran yang dilakukan Ruben yang kemudian membuatnya terjebak.

“Kalau seandainya ada permasalahan seperti ini, mungkin ada pengaturan-pengaturan dari Ruben, pengeluaran-pengeluaran yang mungkin membuat dia kegulung,” kata Koko Hiro.

Namun, dia buru-buru menegaskan bahwa hal tersebut baru sebatas kemungkinan. Ia tidak ingin spekulasi yang disampaikannya justru berkembang menjadi kesimpulan mengenai perkara yang belum diketahuinya secara menyeluruh.