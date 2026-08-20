Balada Ruben Onsu: Perjuangkan Hak Asuh Anak, Malah Jadi Tersangka Penipuan

Kebersamaan Ruben Onsu dengan Catherine Wilson membuat netizen menjodohkan mereka. (Instagram: cathrinewilson)
JawaPos.com - Ruben Onsu tengah menghadapi persoalan hukum pidana di tengah perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh anak. Presenter sekaligus pengusaha itu kini harus berhadapan dengan perkara pidana usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
Penetapan status tersangka ini menambah persoalan yang harus dihadapi Ruben. Sebelumnya, namanya juga menjadi sorotan terkait persoalan dengan mantan istrinya, Sarwendah. Mulai dari masalah pengasuhan anak, nafkah anak, hingga masalah harta gono-gini.
Kasus pidana yang menjerat Ruben Onsu ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik menetapkan Ruben sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang masuk pada 22 Agustus 2025.
Kabar tersebut menjadi sorotan lantaran muncul ketika Ruben tengah fokus menjalani proses hukum perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait persoalan hak asuh anak. Perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh dilakukan setelah merasa dipersulit bertemu anak-anak oleh Sarwendah.
Menghadapi dua masalah sekaligus pada waktu bersamaan membuat perjalanan Ruben Onsu dalam makin rumit dan berat ke depannya. Di satu sisi, ia harus menghadapi persoalan keluarga yang menyangkut masa depan anak-anaknya. Di sisi lain, ia harus memberikan penjelasan dan menghadapi proses hukum atas perkara pidana yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus ini menjadi babak baru dalam kehidupan Ruben Onsu yang selama ini dikenal sebagai salah satu figur publik dengan aktivitas tinggi di dunia hiburan dan bisnis.
Perkara hukum tersebut kini membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada kehidupan pribadinya, tetapi juga pada perkembangan kasus pidana yang sedang dihadapinya.
Dalam podcast di kanal YouTube Deddy Corbuzier, beberapa waktu lalu, Ruben Onsu mengakui persoalan hidup yang dihadapinya sungguh tak mudah. Dia tidak mengeluhkan permasalahan kepada orang lain, tapi lebih memilih curhat kepada Tuhan lewat sholat malam.
"Aku biasanya sholat. Kalau curhat sama orang kadang bukan dikasih solusi. Kalau curhat sama Allah jadi tenang, bahkan bisa dapat solusi," kata Ruben Onsu.
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Jawa Pos
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