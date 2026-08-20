Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 20 Agustus 2026 | 15.19 WIB

Sidang Perdana Lee Jin-ho Digelar, Jaksa Tuntut Hukuman 2 Tahun Penjara

Lee Jin-ho (Dispatch) - Image

Lee Jin-ho (Dispatch)

JawaPos.Com - Sidang perdana kasus hukum yang menjerat Lee Jin-ho digelar di Pengadilan Distrik Suwon Cabang Yeoju pada 14 Agustus 2026. Persidangan dipimpin Hakim Ahn Tae-yoon dari Divisi Kriminal 1.

Mengutip laporan Dispatch, Lee Jin-ho hadir menggunakan tongkat penyangga setelah didakwa atas dugaan perjudian ilegal dan pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas Jalan terkait mengemudi dalam keadaan mabuk.

Dalam persidangan, jaksa membeberkan dugaan aktivitas perjudian yang dilakukan Lee Jin-ho.

Sejak 11 Mei 2023 hingga 14 Oktober 2024, sekitar 870 juta won disebut telah ditransfer ke situs perjudian sebanyak 664 kali. Dana tersebut kemudian ditukar menjadi uang siber yang digunakan untuk aktivitas perjudian secara berulang.

Kasus tersebut kemudian bertambah setelah Lee Jin-ho diduga mengemudi dalam kondisi mabuk ketika proses penyelidikan terkait kasus perjudian masih berlangsung.

Pada September tahun lalu, ia disebut mengendarai kendaraan menuju kediamannya di Yangpyeong-gun, Gyeonggi-do setelah mengonsumsi alkohol.

Jaksa menyatakan Lee Jin-ho menempuh perjalanan sekitar 70 kilometer dengan kadar alkohol dalam darah mencapai 0,12 persen, berdasarkan hasil tes darah.

Angka tersebut berada di atas ambang batas pencabutan izin mengemudi di Korea Selatan yang disebut berlaku mulai kadar alkohol 0,08 persen.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kangin ex Super Junior Terungkap Menjadi Orang Pertama yang Melaporkan Kondisi Lee Jin Ho saat Sedang Kritis - Image
Infotainment

Kangin ex Super Junior Terungkap Menjadi Orang Pertama yang Melaporkan Kondisi Lee Jin Ho saat Sedang Kritis

Selasa, 14 April 2026 | 19.59 WIB

Jaksa Sebut Kesaksian Eks Pejabat LKPP Perkuat Putusan untuk Nadiem di Pengadilan Tingkat Pertama - Image
Kasuistika

Jaksa Sebut Kesaksian Eks Pejabat LKPP Perkuat Putusan untuk Nadiem di Pengadilan Tingkat Pertama

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18.46 WIB

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Cuma Dapat 50 Persen Gaji Pokok, Padahal sudah Bukan Jaksa Aktif - Image
Kasuistika

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Cuma Dapat 50 Persen Gaji Pokok, Padahal sudah Bukan Jaksa Aktif

Kamis, 6 Agustus 2026 | 04.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore