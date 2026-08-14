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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 14 Agustus 2026 | 18.12 WIB

Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Tertangkap Kamera Usai Umumkan Pernikahan Rahasia

Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo Instagram @liveherewego) - Image

Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo Instagram @liveherewego)

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodríguez kembali menjadi perhatian publik. Sehari setelah mengumumkan pernikahan mereka, pasangan tersebut tertangkap kamera saat berada di Bandara Humberto Delgado, Lisbon, Portugal, Kamis (13/8).

Kehadiran Ronaldo dan Georgina di bandara menjadi sorotan karena menjadi penampilan publik pertama keduanya setelah mengungkap kabar pernikahan yang selama ini dinantikan.

Menurut laporan media Portugal, Ronaldo dan Georgina memasuki bandara melalui akses VIP. Keduanya disebut datang bersama anak-anak mereka sebelum melanjutkan perjalanan.

SIC Notícias melaporkan bahwa Arab Saudi menjadi salah satu tujuan yang kemungkinan dituju pasangan tersebut. Ronaldo memang masih berkarier di Arab Saudi bersama Al Nassr.

Momen menarik terjadi ketika Ronaldo menyadari keberadaan sejumlah jurnalis di sekitar bandara. Dari kejauhan, bintang asal Portugal tersebut sempat menyapa para wartawan sambil tersenyum.

Ronaldo bahkan menyebut mereka sebagai "nosy" atau terlalu ingin tahu. Meski begitu, suasana tetap terlihat santai dan tidak ada ketegangan dalam momen tersebut.

Kemunculan Ronaldo dan Georgina terjadi hanya sehari setelah keduanya secara terbuka mengumumkan pernikahan. Melalui akun Instagram masing-masing, pasangan tersebut mengunggah foto dua tangan yang mengenakan cincin pernikahan.

Unggahan sederhana itu disertai tulisan "C <3 G". Pesan tersebut langsung menjadi tanda bahwa hubungan panjang Ronaldo dan Georgina akhirnya berlanjut ke jenjang pernikahan.

Keduanya diketahui telah menjalin hubungan selama hampir satu dekade. Selama bersama, Ronaldo dan Georgina juga membangun keluarga serta memiliki beberapa anak.

Editor: Banu Adikara
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