Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Tertangkap Kamera Usai Umumkan Pernikahan Rahasia

Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo Instagram @liveherewego)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodríguez kembali menjadi perhatian publik. Sehari setelah mengumumkan pernikahan mereka, pasangan tersebut tertangkap kamera saat berada di Bandara Humberto Delgado, Lisbon, Portugal, Kamis (13/8).
Kehadiran Ronaldo dan Georgina di bandara menjadi sorotan karena menjadi penampilan publik pertama keduanya setelah mengungkap kabar pernikahan yang selama ini dinantikan.
Menurut laporan media Portugal, Ronaldo dan Georgina memasuki bandara melalui akses VIP. Keduanya disebut datang bersama anak-anak mereka sebelum melanjutkan perjalanan.
SIC Notícias melaporkan bahwa Arab Saudi menjadi salah satu tujuan yang kemungkinan dituju pasangan tersebut. Ronaldo memang masih berkarier di Arab Saudi bersama Al Nassr.
Momen menarik terjadi ketika Ronaldo menyadari keberadaan sejumlah jurnalis di sekitar bandara. Dari kejauhan, bintang asal Portugal tersebut sempat menyapa para wartawan sambil tersenyum.
Ronaldo bahkan menyebut mereka sebagai "nosy" atau terlalu ingin tahu. Meski begitu, suasana tetap terlihat santai dan tidak ada ketegangan dalam momen tersebut.
Kemunculan Ronaldo dan Georgina terjadi hanya sehari setelah keduanya secara terbuka mengumumkan pernikahan. Melalui akun Instagram masing-masing, pasangan tersebut mengunggah foto dua tangan yang mengenakan cincin pernikahan.
Unggahan sederhana itu disertai tulisan "C <3 G". Pesan tersebut langsung menjadi tanda bahwa hubungan panjang Ronaldo dan Georgina akhirnya berlanjut ke jenjang pernikahan.
Keduanya diketahui telah menjalin hubungan selama hampir satu dekade. Selama bersama, Ronaldo dan Georgina juga membangun keluarga serta memiliki beberapa anak.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur