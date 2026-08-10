Cristiano Ronaldo Kecoh Ribuan Penggemar soal Menikah di Madeira

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo membuat ribuan penggemarnya di Madeira kecele. Lebih dari dua ribu penggemarnya berkumpul di sebuah katedral pada Sabtu (8/8) waktu setempat karena mengira Ronaldo bakal melangsungkan pernikahan dengan Georgina Rodriguez.

Namun, pengantin yang berjalan menuju altar adalah Fabio Ramos dan Fatima Nicole Cunha Teixeira. Pasangan asal Portugal tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun kaitan apa pun dengan Ronaldo.

Momen menggelitik kemudian terjadi saat sebuah mobil mewah Rolls-Royce tiba di katedral. Fans yang sudah bersiap langsung mengacungkan ponsel untuk mengabadikan momen, mengira Georgina yang akan turun dari mobil. Namun, sosok yang muncul ternyata Fatima.

"Fabio, bukan Cristiano Ronaldo. Fatima, bukan Georgina. Ini benar-benar gila, kami sama sekali tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi," kata salah satu anggota rombongan pengantin seperti dilansir dari The Sun.

Pastor Marcos Goncalves yang memimpin Misa juga menegaskan bahwa prosesi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan CR7, julukan Ronaldo.