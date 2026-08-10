Cristiano Ronaldo Kecoh Ribuan Penggemar soal Menikah di Madeira

Cristiano Ronaldo Bikin Ribuan Penggemar Kecele soal Pernikahan di Madeira. (Bein Sports)
JawaPos.com - Cristiano Ronaldo membuat ribuan penggemarnya di Madeira kecele. Lebih dari dua ribu penggemarnya berkumpul di sebuah katedral pada Sabtu (8/8) waktu setempat karena mengira Ronaldo bakal melangsungkan pernikahan dengan Georgina Rodriguez.
Namun, pengantin yang berjalan menuju altar adalah Fabio Ramos dan Fatima Nicole Cunha Teixeira. Pasangan asal Portugal tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun kaitan apa pun dengan Ronaldo.
Momen menggelitik kemudian terjadi saat sebuah mobil mewah Rolls-Royce tiba di katedral. Fans yang sudah bersiap langsung mengacungkan ponsel untuk mengabadikan momen, mengira Georgina yang akan turun dari mobil. Namun, sosok yang muncul ternyata Fatima.
"Fabio, bukan Cristiano Ronaldo. Fatima, bukan Georgina. Ini benar-benar gila, kami sama sekali tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi," kata salah satu anggota rombongan pengantin seperti dilansir dari The Sun.
Pastor Marcos Goncalves yang memimpin Misa juga menegaskan bahwa prosesi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan CR7, julukan Ronaldo.
"Mereka tidak ada hubungannya dengan Cristiano Ronaldo. Ini adalah satu-satunya pernikahan yang berlangsung di sini hari ini," katanya.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates