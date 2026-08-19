Daftar Wanita yang Pernah Dekat dengan Dikta, Sebelum Labuhkan Hati ke Rachel Florencia

JawaPos.com - Pradikta Wicaksono atau Dikta akhirnya melabuhkan hati kepada Rachel Florencia. Keduanya resmi menikah secara tertutup pada 16 Agustus 2026 setelah hubungan mereka sempat menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Kabar pernikahan tersebut dikonfirmasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Sebelum menemukan tambatan hati pada Rachel Florencia, perjalanan asmara Dikta memang tidk banyak diumbar ke publik. Namun, sejumlah nama perempuan pernah dikaitkan dengan mantan vokalis Yovie & Nuno tersebut. Ada yang benar-benar pernah menjalin hubungan, sementara sebagian lainnya hanya sebatas rumor karena kedekatan atau proyek bersama.

Berikut deretan wanita yang pernah dikabarkan dekat dengan Dikta sebelum akhirnya menikah dengan Rachel Florencia.

1. Sarah Gadrie Baca Juga:Brian Hickerson Selaku Mantan Pacar Disorot Usai Hayden Panettiere Meninggal Mendadak

Sarah Gadrie menjadi salah satu perempuan yang disebut pernah mengisi hati dan kabarnya pernah menjalin kehidupan asmara dengan Dikta. Sarah merupakan seorang dokter gigi sekaligus selebgram. Keduanya disebut sempat menjalin hubungan selama beberapa tahun. Nmun karena satu dan lain hal, mereka akhirnya berpisah.

Hubungan Dikta dan Sarah kala itu juga cukup mendapat perhatian karena keduanya terlihat akrab dalam sejumlah kesempatan. Namun, kisah tersebut akhirnya tidak berlanjut ke jenjang pernikahan. Sarah kini telah menikah dengan pria lain.

2. Renatta Moeloek Nama Chef Renatta Moeloek juga pernah begitu lekat dengan kisah asmara Dikta. Keduanya diketahui pernah menjalin hubungan yang cukup mendapat sorotan publik.

Dikta dan Renatta disebut mulai berpacaran pada 2016 silam. Selama menjalin hubungan, keduanya beberapa kali memperlihatkan kebersamaan, termasuk ketika berlibur bersama. Namun, hubungan jalinan kisah asmara pasangan beda usia 8 tahun ini resmi berakhir pada 2019.

Kandasnya hubungan tersebut membuat Dikta kembali menjadi sorotan. Setelah itu, sejumlah perempuan kembali dikaitkan dengan sang musisi.