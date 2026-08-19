Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 19 Agustus 2026 | 14.13 WIB

Daftar Wanita yang Pernah Dekat dengan Dikta, Sebelum Labuhkan Hati ke Rachel Florencia

Musisi Pradikta Wicaksono atau kerap dipanggil Dikta. (Instagram: Dikta) - Image

Musisi Pradikta Wicaksono atau kerap dipanggil Dikta. (Instagram: Dikta)

JawaPos.com - Pradikta Wicaksono atau Dikta akhirnya melabuhkan hati kepada Rachel Florencia. Keduanya resmi menikah secara tertutup pada 16 Agustus 2026 setelah hubungan mereka sempat menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Kabar pernikahan tersebut dikonfirmasi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Sebelum menemukan tambatan hati pada Rachel Florencia, perjalanan asmara Dikta memang tidk banyak diumbar ke publik. Namun, sejumlah nama perempuan pernah dikaitkan dengan mantan vokalis Yovie & Nuno tersebut. Ada yang benar-benar pernah menjalin hubungan, sementara sebagian lainnya hanya sebatas rumor karena kedekatan atau proyek bersama.

Berikut deretan wanita yang pernah dikabarkan dekat dengan Dikta sebelum akhirnya menikah dengan Rachel Florencia.

Sarah Gadrie menjadi salah satu perempuan yang disebut pernah mengisi hati dan kabarnya pernah menjalin kehidupan asmara dengan Dikta. Sarah merupakan seorang dokter gigi sekaligus selebgram. Keduanya disebut sempat menjalin hubungan selama beberapa tahun. Nmun karena satu dan lain hal, mereka akhirnya berpisah.

Hubungan Dikta dan Sarah kala itu juga cukup mendapat perhatian karena keduanya terlihat akrab dalam sejumlah kesempatan. Namun, kisah tersebut akhirnya tidak berlanjut ke jenjang pernikahan. Sarah kini telah menikah dengan pria lain.

2. Renatta Moeloek

Nama Chef Renatta Moeloek juga pernah begitu lekat dengan kisah asmara Dikta. Keduanya diketahui pernah menjalin hubungan yang cukup mendapat sorotan publik.

Dikta dan Renatta disebut mulai berpacaran pada 2016 silam. Selama menjalin hubungan, keduanya beberapa kali memperlihatkan kebersamaan, termasuk ketika berlibur bersama. Namun, hubungan jalinan kisah asmara pasangan beda usia 8 tahun ini resmi berakhir pada 2019.

Kandasnya hubungan tersebut membuat Dikta kembali menjadi sorotan. Setelah itu, sejumlah perempuan kembali dikaitkan dengan sang musisi.

3. Enzy Storia

Enzy Storia menjadi salah satu nama yang paling sering dijodohkan dengan Dikta. Kedekatan keduanya mulai ramai diperbincangkan setelah momen mereka bersama di sebuah acara menjadi perhatian warganet.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Perjalanan Cinta Dikta dan Rachel Florencia hingga Akhirnya Menikah pada 16 Agustus 2026 - Image
Entertainment

Perjalanan Cinta Dikta dan Rachel Florencia hingga Akhirnya Menikah pada 16 Agustus 2026

Rabu, 19 Agustus 2026 | 06.41 WIB

Dikta dan Rachel Florencia Ternyata Sudah Beri Kode Menjelang Hari H Pernikahan - Image
Entertainment

Dikta dan Rachel Florencia Ternyata Sudah Beri Kode Menjelang Hari H Pernikahan

Rabu, 19 Agustus 2026 | 03.52 WIB

Dikta Resmi Menikahi Rachel Florencia, Pernikahan Digelar Diam-Diam di Bintaro - Image
Entertainment

Dikta Resmi Menikahi Rachel Florencia, Pernikahan Digelar Diam-Diam di Bintaro

Rabu, 19 Agustus 2026 | 03.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

3

Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!

4

Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan

5

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

6

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

7

Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo

8

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

9

Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia

10

Prediksi Skor Thailand vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2026, Gajah Perang Unggul Agregat 3-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore