Dikta Resmi Menikahi Rachel Florencia, Pernikahan Digelar Diam-Diam di Bintaro

JawaPos.com - Musisi Pradikta Wicaksono atau Dikta resmi menikah dengan kekasihnya, Rachel Florencia. Mantan vokalis Yovie & Nuno itu menggelar pernikahan pada 16 Agustus 2026 di sebuah restoran di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan.

Kabar bahagia tersebut dikonfirmasi oleh Kepala KUA Pesanggrahan, Basirun. Ia menyebut, pernikahan Dikta dan Rachel Cia kini resmi tercatat dan dinyatakan sah secara agama dan negara.

"Ya, memang sudah terdaftar dan sudah dilaksanakan pernikahan di tanggal 16 Agustus 2026. Bertempat di salah satu restoran di daerah Bintaro. Pernikahannya jam 4 sore," kata Basirun saat ditemui di kantornya, Selasa (18/8).

Meski membenarkan pernikahan tersebut, Basirun belum bersedia mengungkap detail maskawin pernikahan yang diberikan Dikta kepada Rachel Florencia. Menurutnya, informasi tentang maskawin tidak seluruhnya dapat disampaikan kepada publik.

"Namanya pernikahan pasti ada maskawinnya, cuma ada yang mau disebutkan, ada yang nggak," ujarnya.

Pernikahan Dikta dan Rachel ternyata telah dipersiapkan sejak beberapa waktu sebelumnya. Dokumen administrasi pernikahan keduanya sudah didaftarkan ke KUA Pesanggrahan pada awal Juli 2026.

Basirun mengungkapkan berkas pernikahan Dikta dan Rachel telah diterima pihak KUA pada Kamis, 9 Juli 2026. Itu artinya, persiapan administrasi pernikahan dilakukan sekitar satu bulan sebelum keduanya resmi mengikat janji suci pernikahan dan menjadi pasangan suami istri.

Sebelum kabar pernikahan dikonfirmasi, Dikta dan Rachel juga sempat memberikan tanda-tanda yang membuat publik penasaran. Keduanya mengunggah foto saat sedang mengendarai motor berboncengan dengan memberikan keterangan yang nyaris serupa.