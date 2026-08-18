Dikta dan Rachel Florencia Ternyata Sudah Beri Kode Menjelang Hari H Pernikahan

JawaPos.com - Beberapa hari sebelum resmi melangsungkan pernikahan, Pradikta Wicaksono atau Dikta dan Rachel Florencia ternyata sempat memberikan kode sebagai isyarat hubungan asmara mereka akan berakhir di pelaminan.

Dalam postingan di akun Instagram masing-masing, keduanya mengunggah momen saat mengendarai sepeda motor berboncengan dengan keterangan yang hampir serupa.

Rachel Florencia menuliskan keterangan pada unggahannya, "ayo, mau ke mana?". Sementara Dikta mengunggah kalimat, "Mau ke mana? Ayo."

Saat itu, unggahan tersebut terlihat seperti momen sederhana antara sepasang kekasih. Namun setelah kabar pernikahan mereka terungkap ke publik, ternyata unggahan tersebut merupakan kode tentang langkah baru yang tengah dipersiapkan keduanya.

Kini, momen tersebut kembali menjadi sorotan setelah Dikta dan Rachel Florencia diketahui telah resmi menjadi pasangan suami istri. Pernikahan keduanya digelar secara diam-diam tanpa terendus awak media di sebuah restoran di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan, pada 16 Agustus 2026.

Kabar pernikahan tersebut dikonfirmasi Kepala KUA Pesanggrahan, Basirun. Ia memastikan pernikahan Dikta dan Rachel Cia telah tercatat secara resmi dan dinyatakan sah secara agama maupun negara.

"Ya, memang sudah terdaftar dan sudah dilaksanakan pernikahan di tanggal 16 Agustus 2026. Bertempat di salah satu restoran di daerah Bintaro. Pernikahannya jam 4 sore," kata Basirun saat ditemui di kantornya, Selasa (18/8).

Basirun juga membenarkan bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat maskawin. Namun, ia tidak bersedia mengungkapkan secara rinci mengenai maskawin yang diberikan Dikta kepada Rachel Florencia.