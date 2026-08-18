Dikta Pilih Menikah dengan Rachel Florencia, Banyak Penggemar Wanita Patah Hati

JawaPos.com - Dikta akhirnya memilih Rachel Florencia sebagai pasangan hidupnya. Keduanya resmi menikah pada 16 Agustus 2026. Ini sekaligus menjawab tanda-tanda hubungan mereka yang beberapa hari sebelumnya sempat muncul melalui unggahan di media sosial.

Sebelum pernikahan berlangsung, Dikta dan Rachel sejatinya sudah memberikan kode mengenai hubungan mereka akan berakhir di pelaminan. Keduanya sempat mengunggah momen saat berboncengan naik motor dengan memberikan keterangan “ayo, mau ke mana?” dan “Mau ke mana? Ayo” di akun Instagram mereka.

Namun, unggahan tersebut rupanya tidak langsung dipahami sebagai petunjuk menuju pernikahan oleh para penggemar. Sebagian penggemar menganggap momen tersebut hanyalah unggahan biasa saja.

Kabar pernikahan Dikta dan Rachel Florencia yang mencuat ke publik pada akhirnya membuat banyak penggemar, khususnya para wanita yang selama ini mengidolakan Dikta, mengaku patah hati. Pasalnya, sosok yang selama ini menjadi idola mereka ternyata telah menjatuhkan pilihan pada Rachel Florencia dan resmi melangsungkan pernikahan.

Reaksi patah hati itu pun ramai terlihat di media sosial. Sejumlah netizen bahkan menyampaikan perasaannya secara langsung kepada Dikta melalui kolom komentar unggahannya di Instagram.

“Masta, apa kamu seyakin itu menemukan aku di dalam dirinya Cia?” tulis salah satu netizen.

“Kalau lo dengar suara retakan, itu retakan hati gue ya Ta,” komentar penggemar lainnya.

Kondisi serupa juga dirasakan oleh penggemar yang menyebut Dikta sebagai 'Papa Jimbon'. “Kondisi hati seluruh fans papanya Jimbon (remuk). Tapi nggak apa-apa, samawa ya Papa Jimbon,” tulis seorang netizen.