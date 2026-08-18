Putra Bunga Zainal Dirawat Intensif di Malaysia, Sukhdev Singh Ungkap Kondisi Terkini 

Bunga Zainal bersama kedua putranya. (Instagram: bungazainal05)
JawaPos.com - Putra bungsu aktris Bunga Zainal, Harmeel Pradhi Singh, kini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pantai Kuala Lumpur, Malaysia, setelah kondisi kesehatannya sempat memburuk akibat mengalami masalah pada bagian pencernaan. Kabar tersebut disampaikan sang ayah, Sukhdev Singh, saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada hari ini, Selasa (18/8).
Sukhdev menjelaskan, kondisi sang anak bermula dari keracunan makanan yang kemudian berkembang menjadi muntaber. Selama beberapa hari menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Tanah Air, kondisi putranya tidak kunjung menunjukkan perbaikan berarti.
"Keracunan makanan, terus muntaber. Berhari-hari dirawat di rumah sakit di sini tidak ada perubahan," kata Sukhdev Singh.
Karena kondisinya tidak kunjung membaik, Bunga Zainal akhirnya membawa anaknya ke Kuala Lumpur untuk mendapatkan penanganan dari dokter yang biasa menanganinya. Setelah menjalani perawatan, kondisi sang anak sudah membaik dan sempat pulang ke Tanah Air.
Namun sayangnya, kondisinya tidak benar-benar stabil karena kembali menurun. Pada Jumat kemarin, sang anak mengalami muntah-muntah hingga akhirnya harus diterbangkan kembali ke Malaysia dan menjalani perawatan di sana.
"Sempat pulang dan sekolah selama satu minggu, terus hari Jumat muntah-muntah lagi. Sabtu paginya balik ke sana lagi," terang Sukhdev.
Dari pemeriksaan terbaru, dokter menemukan adanya infeksi virus pada bagian lambung yang ternyata belum sepenuhnya hilang. Selain itu, ditemukan endapan lumpur pada bagian empedu yang menyebabkan organ tersebut mengalami pembengkakan.
"Begitu dicek, lambungnya ada virus katanya, virusnya belum hilang. Kemarin waktu diperiksa juga ada lumpur di empedunya," ungkapnya.
Sukhdev mengatakan, endapannya sudah mulai menipis. Meski demikian, kondisi lambung putranya masih mengalami luka dan bagian empedunya juga mengalami pembengkakan sehingga tetap membutuhkan pemantauan secara medis.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!