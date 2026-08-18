Putra Bunga Zainal Dirawat Intensif di Malaysia, Sukhdev Singh Ungkap Kondisi Terkini 

JawaPos.com - Putra bungsu aktris Bunga Zainal, Harmeel Pradhi Singh, kini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pantai Kuala Lumpur, Malaysia, setelah kondisi kesehatannya sempat memburuk akibat mengalami masalah pada bagian pencernaan. Kabar tersebut disampaikan sang ayah, Sukhdev Singh, saat ditemui di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada hari ini, Selasa (18/8).

Sukhdev menjelaskan, kondisi sang anak bermula dari keracunan makanan yang kemudian berkembang menjadi muntaber. Selama beberapa hari menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Tanah Air, kondisi putranya tidak kunjung menunjukkan perbaikan berarti.

"Keracunan makanan, terus muntaber. Berhari-hari dirawat di rumah sakit di sini tidak ada perubahan," kata Sukhdev Singh.

Karena kondisinya tidak kunjung membaik, Bunga Zainal akhirnya membawa anaknya ke Kuala Lumpur untuk mendapatkan penanganan dari dokter yang biasa menanganinya. Setelah menjalani perawatan, kondisi sang anak sudah membaik dan sempat pulang ke Tanah Air.

Namun sayangnya, kondisinya tidak benar-benar stabil karena kembali menurun. Pada Jumat kemarin, sang anak mengalami muntah-muntah hingga akhirnya harus diterbangkan kembali ke Malaysia dan menjalani perawatan di sana.

"Sempat pulang dan sekolah selama satu minggu, terus hari Jumat muntah-muntah lagi. Sabtu paginya balik ke sana lagi," terang Sukhdev.

Dari pemeriksaan terbaru, dokter menemukan adanya infeksi virus pada bagian lambung yang ternyata belum sepenuhnya hilang. Selain itu, ditemukan endapan lumpur pada bagian empedu yang menyebabkan organ tersebut mengalami pembengkakan.

"Begitu dicek, lambungnya ada virus katanya, virusnya belum hilang. Kemarin waktu diperiksa juga ada lumpur di empedunya," ungkapnya.