Sukhdev Singh dan Bunga Zainal Ribut Gara-gara Jadi Korban Penipuan Investasi Baru Bara

Sukhdev Singh dan Bunga Zainal tidak patah semangat laporan kasus penipuan investasi batu bara jalan di tempat. (Abdul Rahman/JawaPos.com)
JawaPos.com - Produser film Sukhdev Singh dan artis Bunga Zainal mengakui bahwa mereka sempat terlibat keributan cukup serius dan panjang dipicu melakukan investasi batu bara yang berujung menjadi korban penipuan dari sosok terlapor berinisial DH.
"Kita sempat ribut berkepanjangan, jujur saja ya. Beliau (DH) juga tahu itu karena kita pernah ribut di depan dia," ujar Bunga Zainal saat ditemui di Mabes Polri, Selasa (2/6).
Sukhdev Singh dan Bunga Zainal ribut karena orang yang mengatur jadwal pertemuan antara DH dengan Sukhdev Singh yang akhirnya berujung terjadinya penawaran dan bujuk rayu untuk melakukan investasi di bidang batu bara adalah Bunga Zainal.
"Saya tahu banget bagaimana dia (DH) mengiming-iming dengan perjanjian memberikan keuntungan dari awal. Selama ini saya tidak pernah mau mempertemukan karena suami saya memang nggak pernah mau ketemu sama si DH sejujurnya," paparnya.
Bunga Zainal sama sekali tidak menyangka DH akan berbuat setega itu kepada dirinya dan suami mengingat mereka berteman sudah cukup lama kurang lebih sekitar 10 tahun.
"Aku sama DH temenan sudah sekitar 10 tahun," aku sang aktris.
Menurut Bunga Zainal, dirinya percaya ke DH karena selalu diyakinkan dengan jaminan. Seandainya di tengah jalan tiba-tiba mengalami masalah, DH akan bertanggung jawab mengembalikan dana milik Sukhdev Singh. Namun pada kenyataannya, mereka justru ditipu dengan diberikan cek kosong.
Bunga Zainal merasa bersalah kepada Sukhdev Singh. Gara-gara dirinya, sang suami harus menjadi korban penipuan dengan total dana cukup besar mencapai miliaran rupiah.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, Bunga Zainal getol ikut memperjuangkan agar uang milik Sukhdev Singh dapat dikembalikan oleh DH. Termasuk dengan memperjuangkan lewat proses penegakan hukum untuk memberikan tekanan serius terhadap DH.
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