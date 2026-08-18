Upacara HUT ke-81 RI di Indramayu Heboh, Wanita ODGJ Nyaris Peluk Lucky Hakim

Artis Lucky Hakim yang kini menjabat sebagai Bupati Indramayu di momen perayaan HUT ke-81 RI. (istimewa)
JawaPos.com - Upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Alun-alun Indramayu, Senin (17/8), diwarnai insiden tak terduga dan sempat heboh. Pasalnya, seorang perempuan diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tiba-tiba menerobos masuk ke area lapangan saat prosesi pengibaran bendera Merah Putih berlangsung.
Perempuan tersebut mendekati Bupati Indramayu Lucky Hakim dan nyaris memeluknya, yang ketika itu tengah mengikuti prosesi upacara bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Beruntung, petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP bergerak cepat mengadang perempuan tersebut. Ia kemudian diamankan dari area upacara dan dibawa ke RSUD Indramayu untuk mendapatkan penanganan.
Lucky Hakim mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti dari mana perempuan tersebut datang. Sebab, lokasi upacara berada di lapangan terbuka dan dipenuhi masyarakat yang menyaksikan jalannya peringatan HUT ke-81 RI.
"Tadi saat prosesi pengibaran bendera, tiba-tiba ada ibu-ibu lari masuk ke arah tengah, histeris teriak, nggak tahu mau apa. Saya tidak tahu persis dari mana," kata Lucky Hakim saat dihubungi awak media, Senin (17/8).
Menurut Lucky, dirinya sama sekali tidak melihat langsung perempuan tersebut karena sedang dalam posisi memberikan penghormatan kepada bendera Merah Putih.
"Iya lalu diamankan ke arah belakang. Saya nggak bisa lihat karena lagi posisi hormat bendera bersama Kapolres dan Dandim," ujarnya.
Setelah upacara selesai, Lucky baru mengetahui bahwa perempuan tersebut diduga mengalami gangguan jiwa. Ia pun memilih menanggapi kejadian tersebut dengan santai dan tidak mau membesar-besarkannya.
Bagi Lucky, insiden tersebut merupakan bagian dari dinamika yang bisa terjadi dalam sebuah kegiatan yang melibatkan ribuan masyarakat.
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Jawa Pos
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