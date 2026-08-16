Putri Juficha Meninggal di Usia 26 Tahun Tepat di Hari Ultah, Ini Chat Terakhirnya

JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti dunia beauty pageant Indonesia. Putri Andriani Juficha, peraih gelar Miss Earth Indonesia 2025 sekaligus runner-Up Miss Grand Indonesia 2025 meninggal dunia pada Jumat (14/8).

Putri Juficha mengembuskan napas terakhirnya bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-26. Kabar kepergian perempuan yang dikenal aktif di dunia pageant tersebut dikonfirmasi melalui unggahan media sosial Miss Grand Indonesia 2025.

“Dengan rasa duka yang mendalam, Organisasi Miss Grand Indonesia menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya Putri Andriani Juficha, Runner-Up Miss Grand Indonesia 2025,” tulisnya.

Miss Grand Indonesia mengenang Putri Juficha bukan hanya sebagai sosok yang pernah menyandang gelar, tetapi juga menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Pihak organisasi mengenang kepribadian, semangat, dan perjalanan Putri di kontes kecantikan disebut meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang.

Baca Juga:Aksi Protes Warga Parung Panjang Bisa Lebih Besar Jika Truk Tambang Tak Ditangani Serius

"Meski perjalananmu bersama kami harus berakhir terlalu cepat, kenangan, kasih sayang, dan cahaya yang kamu bagikan akan selamanya menetap di hati kami," ungkapnya.

Miss Grand Indonesia jugaendoakan agar Putri Juficha dapat beristirahat dengan tenang dalam pelukan Sang Pencipta. "Dan semoga jiwamu yang indah menemukan kedamaian abadi," doanya.

Isi Chat Terakhir Putri Juficha Di tengah kabar duka tersebut, percakapan terakhir Putri Juficha dengan pihak kontraktor dan interior rumah barunya menjadi sorotan.

Akun Instagram @kingliving mengungkap bahwa Putri masih aktif berkomunikasi pada Kamis malam hingga Jumat (14/8) bertepatan dengan hari ulang tahunnya.