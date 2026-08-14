The Script Gelar Konser di Jakarta, 3 April 2027

JawaPos com - The Script dipastikan akan kembali menyapa para penggemarnya di Indonesia. Band pop-rock asal Irlandia tersebut akan membawa Man in the Arena Tour 2027 ke Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu, 3 April 2027.

Konser ini menjadi momen yang dinantikan penggemar The Script setelah sebelumnya sukses menggelar pertunjukan di Jakarta dan Surabaya melalui rangkaian Satellites World Tour pada Februari 2025.

Kehadiran The Script kali ini juga membawa konsep pertunjukan arena yang lebih besar. Selain membawakan lagu-lagu hits mereka, konser tersebut akan menjadi bagian dari promosi single terbaru berjudul Man in the Arena.

Menariknya, konser The Script di Jakarta juga akan menghadirkan special guest star. Namun, identitas grup atau musisi yang akan menjadi penampil pendamping tersebut belum diumumkan dan dijanjikan bakal diperkenalkan dalam waktu dekat.

Konser The Script Man in the Arena Tour 2027 dipromotori Color Asia Live. Pihak penyelenggara menjanjikan produksi berskala arena dengan tata panggung, tata suara, serta visual yang dirancang khusus.

Penggemar nantinya dapat menikmati sejumlah lagu populer The Script seperti Hall of Fame, Breakeven, The Man Who Can't Be Moved, hingga Superheroes. Lagu-lagu dari era terbaru The Script juga akan menjadi bagian dari daftar penampilan mereka.

Managing Director Color Asia Live, David Ananda, mengatakan bahwa pihaknya bangga dapat kembali membawa The Script ke Indonesia.

Menurut David, The Script mempunyai basis penggemar yang besar dan loyal di Tanah Air. Karena itu, kembalinya band tersebut ke Jakarta diharapkan dapat menjadi jawaban atas kerinduan para penggemar.