Masih Ingat Winamp? Pemutar Musik Era MP3 Ini Siap Comeback pada 2027 dengan Layanan Streaming

JawaPos.com - Winamp, pemutar musik yang pernah menjadi ikon era MP3, bersiap kembali pada 2027 dengan layanan streaming premium yang ditenagai Deezer. Bagi pengguna yang tumbuh pada era musik MP3, nama Winamp jelas membangkitkan nostalgia.

Pemutar musik yang identik dengan tampilan klasik, playlist pribadi, dan berbagai skin tersebut kini mencoba kembali ke industri musik digital dengan konsep yang lebih modern.

Winamp menggandeng Deezer untuk menghadirkan layanan berlangganan musik premium sebagai bagian dari generasi terbaru Winamp Player. Produk tersebut dijadwalkan meluncur pada paruh pertama 2027.

Dilansir dari Tech Crunch, Selasa (11/8), melalui kerja sama ini, Winamp akan menggunakan teknologi white-label Deezer sekaligus mengakses katalog musik berlisensi global. Namun, pengalaman pengguna dan identitas produknya tetap akan berada di bawah merek Winamp.

Menariknya, comeback Winamp tidak dirancang sekadar untuk membuat aplikasi streaming musik baru.

Generasi terbaru Winamp Player akan mencoba menggabungkan berbagai sumber audio dalam satu aplikasi. Selain musik streaming premium, pengguna nantinya dapat mengakses koleksi musik lokal, radio internet, podcast, hingga koleksi audio pribadi berbasis cloud.

Konsep tersebut menjadi pembeda utama yang ingin ditawarkan Winamp di tengah persaingan layanan streaming yang sudah dipenuhi pemain besar seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music.

Winamp menyebut pemutar musik barunya dirancang untuk 'menciptakan kembali pemutar musik untuk era streaming'.