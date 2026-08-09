Jung Ilhoon Akhirnya Kembali ke Panggung Musik, Ingin Bertemu Penggemar di Indonesia

JawaPos.com - Jung Ilhoon mengaku masih sulit percaya bahwa dirinya akhirnya kembali berada di atas panggung setelah melewati masa yang cukup panjang. Setelah sempat Hiatus, ia akhirnya kembali aktif di panggung musik dan berusaha membangun kembali hubungan dengan para penggemarnya.

Dilansir dari Allkpop, Ilhoon menyebut kembalinya ia ke panggung merupakan sebuah mimpi yang kini menjadi kenyataan. Ia mengaku sangat menyukai tampil di depan penonton dan penggemar sehingga kesempatan tersebut memiliki arti besar baginya.

"Seperti yang kukatakan di atas panggung, ini adalah mimpiku. Tampil di atas panggung adalah hal yang sangat kusukai, aku memang tipe orang seperti itu. Butuh sembilan tahun untuk kembali ke sini," ungkap Jung Ilhoon.

Pada Juli 2026, Ilhoon menggelar konser penggemar solo pertamanya di Filipina. Momen tersebut menjadi salah satu pengalaman penting dalam perjalanan kariernya setelah kembali bermusik.

Jung Ilhoon juga mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi lebih banyak negara untuk bertemu dengan para penggemarnya, termasuk Filipina dan Indonesia. Ia ingin bertemu langsung dengan fans setianya yang selama ini memberikan dukungan nyata kepada dirinya.

"Aku sangat ingin mengunjungi negara-negara, aku benar-benar ingin pergi ke Filipina dan Indonesia untuk bertemu penggemarku," tuturnya.

Di sisi musik, tahun 2026 menjadi periode yang cukup produktif bagi Ilhoon. Ia telah merilis empat single, yaitu “Merry go round”, “Closet”, “Devil Can Wait”, dan “Glory”.

Menurut Ilhoon, karya-karya tersebut menjadi caranya untuk memperlihatkan sisi baru dirinya kepada penggemar. Ia menyadari sebagian penggemar mungkin masih mengingat dirinya saat masih bergabung dengan BTOB. Tapi kini ia ingin menunjukkan identitasnya sebagai solois.