Jisoo BLACKPINK Tuai Kritik Akibat Kemampuan Akting, Vokal dan Menari

JawaPos.com – Jisoo BLACKPINK kembali menjadi perbincangan setelah sebuah unggahan di forum daring Korea Selatan mempertanyakan kemampuan aktingnya menjadi viral.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (6/8), Unggahan tersebut memicu ribuan komentar yang memperdebatkan penampilannya dalam berbagai proyek drama.

Perdebatan itu juga kembali mengangkat kritik lama terkait kemampuan bernyanyi, menari, dan anggapan bahwa citra visualnya lebih menonjol dibandingkan kemampuan artistiknya.

Sejumlah netizen menilai perkembangan kemampuan akting Jisoo belum menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun telah membintangi beberapa proyek.

Kritik diarahkan pada penyampaian dialog, ekspresi wajah, dan adegan emosional yang dianggap belum konsisten.

Di sisi lain, banyak penggemar membela Jisoo dengan menyebut popularitas globalnya menjadi salah satu alasan dirinya terus dipercaya memperoleh peran utama.

Jisoo memulai karier bersama BLACKPINK sejak 2016 sebagai vokalis utama dan visual grup, sebelum menjalani debut solo melalui album ME pada 2023 dengan lagu utama Flower.

Kesuksesan tersebut memperkuat posisinya sebagai salah satu artis K-pop paling populer di dunia sekaligus membuka jalan bagi berbagai proyek solo di bidang musik dan akting.

Setelah mendirikan agensi BLISSOO pada 2023, ia terus aktif merilis karya musik, menjalankan tur temu penggemar, serta membintangi sejumlah produksi drama.