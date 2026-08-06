BLACKPINK Hadapi Kritik Penggemar Jelang Perayaan Ulang Tahun Debut ke-10

BLACKPINK (Kbizoom)
JawaPos.com – Menjelang perayaan ulang tahun debut ke-10, BLACKPINK menghadapi kritik dari sejumlah penggemar yang menilai rencana perayaan belum mencerminkan besarnya pencapaian grup tersebut.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (5/8), Kekecewaan itu mencuat setelah unggahan seorang penggemar di media sosial menjadi viral dan memicu diskusi luas di kalangan BLINK.
Banyak penggemar berpendapat bahwa satu dekade perjalanan BLACKPINK seharusnya dirayakan melalui agenda yang lebih istimewa.
Sejumlah penggemar mengakui keberhasilan para anggota dalam menjalani karier solo masing-masing. Namun, mereka menegaskan bahwa BLACKPINK tetap menjadi fondasi utama kesuksesan global keempat anggotanya.
Oleh karena itu, mereka berharap momen ulang tahun ke-10 mendapat perhatian yang lebih besar dari pihak manajemen.
Selain menyoroti minimnya rencana perayaan, penggemar juga mempertanyakan kurangnya aktivitas promosi yang dinilai mampu memperkuat peringatan satu dekade perjalanan grup. Beberapa di antaranya menyebut unggahan bernuansa nostalgia di media sosial belum cukup untuk memperingati tonggak sejarah tersebut.
Kritik serupa juga bermunculan dari penggemar internasional yang menginginkan adanya proyek atau konten spesial sebagai bentuk apresiasi kepada para pendukung.
Perdebatan semakin meluas setelah sebagian penggemar mengaku menerima pemberitahuan untuk memperbarui keanggotaan Weverse di tengah minimnya informasi mengenai agenda perayaan ulang tahun.
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