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Aulia Ramadhani
Minggu, 26 Juli 2026 | 09.53 WIB

Raih 2,4 Miliar Penayangan di YouTube, DDU-DU DDU-DU Milik BLACKPINK disukai Penggemar

BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi - Image

BLACKPINK. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Memikat penggemar dengan aksi panggung menarik, girlgrup Korea BLACKPINK kembali mencetak sejarah di YouTube.

Dilansir dari Soompi, Minggu (26/7), dengan karyanya DDU-DU DDU-DU, grup tersebut menapaki popularitas dengan cepat di dunia musik.

Menariknya, video musik BLACKPINK untuk lagu hits mereka DDU-DU DDU-DU meraih 2,4 miliar penayangan di YouTube pada tanggal 25 Juli KST.

Tentunya, DDU-DU DDU-DU menjadi video musik grup K-pop pertama yang mencapai tonggak sejarah tersebut di YouTube

Adapun video musik K-pop lain yang telah mencapai 2,4 miliar penayangan di YouTube hingga saat ini adalah lagu hits ikonik PSY tahun 2012, Gangnam Style.

Kabarnya, DDU-DU DDU-DU pada 15 Juni 2018 pukul 6 sore KST, yang berarti video tersebut membutuhkan waktu lebih dari delapan tahun, satu bulan, dan sembilan hari untuk mencapai angka 2,4 miliar.

BLACKPINK menjadi grup terkenal, mereka memiliki segudang karya hebat yang selalu menjadi sorotan media.

Setiap rilisan karyanya juga menduduki tangga lagu di seluruh dunia dengan cepat, yang menjadi perhatian tersendiri.

Grup ini terdiri dari empat anggota berbakat yaitu Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa, mereka juga dianggap oleh sebagai girl group terbesar di dunia.

Mereka memulai debutnya pada bulan Agustus 2016 dengan album singel mereka Square One, yang menampilkan Whistle dan Boombayah.

Editor: Hanny Suwindari
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