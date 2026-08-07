Tak Hanya Adik Vicky Prasetyo, Fangfang Juga Laporkan Sang Suami Terkait Penelantaran

JawaPos.com - Fangfang akhirnya mengambil langkah hukum terhadap keluarga Vicky Prasetyo. Dia melaporkan dua adik Vicky ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penghinaan dan intimidasi yang dialaminya melalui media sosial.

Setelah resmi melaporkan adik Vicky ke Polda Metro Jaya tadi malam, Kamis (6/8), istri siri sang gladiator langsung bergerak menuju Bareskrim Polri untuk membuat laporan baru terhadap suaminya.

Langkah tersebut dilakukan pada hari yang sama. Didampingi tim kuasa hukumnya, Fangfang melaporkan Vicky Prasetyo terkait dugaan penelantaran istri dan anak. Dengan demikian, dalam satu hari Fangfang membuat dua laporan polisi sekaligus sebagai bentuk keseriusannya untuk mencari keadilan.

Fangfang menjelaskan, keputusan bergerak cepat bukan tanpa alasan. Ia ingin seluruh proses hukum dapat segera berjalan sehingga persoalan yang dihadapinya tidak terus berlarut-larut dan mendapatkan kepastian.

Menurut Fangfang, perjuangan tersebut sejatinya membutuhkan pengorbanan besar. Ia bahkan harus meninggalkan bayi yang baru saja dilahirkannya demi datang ke Jakarta untuk mengurus proses pelaporan kepada pihak kepolisian.

"Karena kan saya berjuang supaya mendapat keadilan. Saya juga meninggalkan baby ya di rumah (di Jawa Tengah). Saya menyempatkan waktu buat bikin laporan supaya keadilan bisa ditegakkan," kata Fangfang di Polda Metro Jaya.

Laporan polisi dugaan penelantaran anak dan istri awalnya akan dilakukan di Polda Metro Jaya. Berhubung peristiwanya terjadi di Jawa Tengah, Fangfang disarankan membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri.

Kuasa hukum Fangfang, Emmanuel Alvino, menegaskan bahwa pihaknya berharap seluruh laporan yang telah dibuat terhadap keluarga dan juga Vicky Prasetyo dapat diproses secara hukum hingga perkaranya sampai ke pengadilan.