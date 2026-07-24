Vicky Prasetyo Bongkar Bukti Chat DM Fangfang, Buktikan Bukan Dia yang Mengejar Duluan

JawaPos.com - Vicky Prasetyo mengunggah bukti percakapan melalui direct message (DM) media sosial dengan seorang wanita yang diduga Fangfang sebelum mereka menjalin hubungan spesial dan menikah siri.

Unggahan tersebut menjadi bagian dari respons Vicky Prasetyo di tengah konflik yang sedang memanas dengan istri sirinya tersebut.

Dalam tangkapan layar yang diunggahnya, terlihat seorang perempuan yang diduga Fangfang lebih dulu menghubungi Vicky Prasetyo. Pesan tersebut berisi ungkapan pernyataan ketertarikan sekaligus keinginan dari si wanita untuk menjadi pasangan sang gladiator.

"Selamat malam kak. Aku mau jadi pasanganmu kak. Aku suka kamu. Kakak keren," tulisnya.

Menanggapi pesan tersebut, Vicky Prasetyo awalnya sempat memberikan penolakan. Ia menyarankan agar Fangfang mencari pria lain yang lebih baik darinya.

"Dek, sudah ya. Banyak pria lebih baik di luar sana. Gladiator mau pensiun," balas Vicky Prasetyo.

Namun, balasan tersebut justru disambut antusias. Fangfang senang sekali pesan darinya dibalas, dan awalnya tidak menyangka bakal mendapat respons langsung dari Vicky Prasetyo.

"Ya Tuhan DM saya dibalas, aduh makasih banyak," tulis Fangfang.