2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

JawaPos.com - Kuasa hukum Vicky Prasetyo, Agustinus Nahak, mengungkapkan ada 2 alasan yang membuat kliennya hingga kini belum juga menjenguk istri sirinya, Fangfang, yang telah melahirkan di Pati, Jawa Tengah. Meski belum datang secara langsung, Agustinus memastikan Vicky berkomitmen akan menemui istri dan anaknya serta akan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah.

Menurut Agustinus Nahak, alasan pertama kliennya belum menjenguk Fangfang adalah karena padatnya aktivitas Vicky Prasetyo. Kesibukan pekerjaan membuat mantan suami Kalina Ocktaranny itu belum memiliki kesempatan untuk berangkat ke Pati sejak kabar persalinan Fangfang mencuat ke publik.

"Pertama, karena ada kesibukan Vicky sehingga belum bisa datang menjenguk ke Pati," kata Agustinus Nahak dalam jumpa pers virtual, kemarin.

Selain faktor kesibukan, Agustinus juga mengungkapkan alasan lain yang membuat Vicky belum juga menemui Fangfang dan darah dagingnya. Ia menyebut, kliennya kecewa karena persoalan rumah tangga mereka akhirnya menjadi konsumsi publik setelah Fangfang bicara ke hadapan media.

"Kedua karena ada kekecewaan. Vicky menyatakan ada kekecewaan yang dia rasakan. Karena urusan ini kan sebenarnya tidak harus sampai ke publik, ini kan masalah privat, tapi ini sampai viral," ujar Agustinus.

Lebih lanjut Agustinus menjelaskan, Vicky Prasetyo merasa tudingan yang berkembang di publik tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Menurutnya, komunikasi antara Vicky dan Fangfang sejatinya masih berjalan dengan baik sebelum persoalan mencuat menjadi pemberitaan media.

"Tiba-tiba nangis di media seolah-olah saya menelantarkan, padahal 2 hari sebelum speak up komunikasi masih lancar. Bahkan, percakapan mereka terakhir itu juga tidak ada keributan sekecil apa pun," ungkap Agustinus menirukan pernyataan Vicky.

Meski diliputi rasa kecewa, Agustinus menegaskan bahwa Vicky tidak berniat menghindari tanggung jawab. Ia memastikan sang gladiator tetap akan datang ke Pati untuk menemui Fangfang dan anaknya dalam waktu dekat.