Tanggapan Minola Soal Dokumen Lab Ruben Onsu Dipertanyakan Netizen, Data Dinilai Tidak Sesuai

JawaPos.com - Dokumen hasil pemeriksaan laboratorium Ruben Onsu terkait penyakit HIV sempat menuai kontroversi di kalangan netizen dan menjadi pusat perhatian publik. Hal itu terjadi setelah netizen menduga adanya ketidaksesuaian data, yakni tanggal lahir Ruben dengan data yang tercantum dalam dokumen.

Saat disinggung terkait hal itu, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu menegaskan bahwa dirinya hanya menyampaikan dokumen yang diberikan oleh kliennya.

"Saya hanya menunjukkan hasil yang diberikan Ruben sama saya," kata Minola Sebayang saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/8).

Minola menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan terkait perbedaan data dokumen yang sempat menjadi perbincangan netizen. Sebab, ia hanya menerima dokumen tersebut dan kemudian menyampaikannya sebagai bagian dari bukti yang dimiliki Ruben Onsu.

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Minola meminta pertanyaan terkait ketidaksesuaian data administrasi dalam dokumen hasil pemeriksaan kesehatan sebaiknya ditanyakan secara langsung kepada pihak yang berwenang.

"Tanya sama Ruben, tanya sama Prodia (yang mengeluarkan dokumen)," ungkap Minola Sebayang.

Baginya, tugasnya selesai dengan menunjukkan dokumen yang dimiliki Ruben Onsu sebagai bentuk klarifikasi atas gosip yang beredar soal Ruben terkena penyakit HIV. Dokumen hasil laboratorium secara eksplisit menunjukkan sahabat dekat Ivan Gunawan itu dinyatakan negatif dari penyakit tersebut.

"Atau tanya saja sama mereka, kan yang ngomong mereka. Tanya sama mereka, sekarang gantian jangan tanya sama kita terus," ujar Minola.