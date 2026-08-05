Ruben Onsu dan Sarwendah Saling Bongkar CCTV, Nanda Persada: Buruk Buat Anak-anak

JawaPos.com - Konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali menjadi sorotan publik setelah keduanya sama-sama mengungkap rekaman kamera CCTV yang memperlihatkan pertengkaran di dalam rumah.

Langkah saling membongkar rekaman tersebut menuai perhatian, termasuk dari manajer artis Nanda Persada yang menilai tindakan itu berpotensi memberikan dampak buruk bagi anak-anak mereka.

Perselisihan yang sebelumnya berfokus pada persoalan hak asuh dan nafkah anak kini semakin melebar ke ruang publik. Rekaman CCTV yang diunggah masing-masing pihak memperlihatkan versi berbeda terkait peristiwa yang terjadi saat keduanya masih tinggal serumah.

Awalnya, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya memperlihatkan potongan rekaman CCTV untuk membantah pernyataan Sarwendah yang sebelumnya menyebut dirinya tidak pernah berbicara negatif tentang Ruben di depan anak-anak dan selalu berusaha membahas persoalan rumah tangga jauh dari pendengaran dan penglihatan mereka.

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Melalui rekaman tersebut, Ruben ingin menunjukkan bahwa pertengkaran yang terjadi saat itu berlangsung cukup keras hingga terdengar oleh semua penghuni rumah, termasuk anak-anak. Rekaman itu kemudian dijadikan bagian dari upaya Ruben untuk membantah narasi yang sempat disampaikan mantan istrinya di podcast Denny Sumargo.

Tak lama berselang, Sarwendah memberikan respons dengan mengunggah rekaman CCTV berdurasi lebih panjang. Dalam video tersebut, percakapan yang terjadi terdengar lebih lengkap sehingga menurut Sarwendah dapat memberikan konteks utuh tentang penyebab pertengkaran.

Dalam rekaman CCTV versi Sarwendah, perselisihan dipicu oleh pembahasan mengenai rencana pindah rumah. Tak hanya itu, juga terdengar Sarwendah menyinggung dugaan perselingkuhan yang dikaitkan dengan Ruben Onsu, sehingga konflik keduanya semakin menjadi perhatian publik.

Melihat perkembangan tersebut, manajer artis Nanda Persada menyayangkan keputusan kedua belah pihak memilih saling bongkar rekaman CCTV ke ruang publik. Menurutnya, langkah tersebut justru berisiko memperpanjang polemik dan memperburuk situasi.