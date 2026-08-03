Undang ke Podcast, Denny Sumargo Malah Diprotes Fans Ruben Onsu dan Sarwendah

JawaPos.com - Denny Sumargo akhirnya angkat bicara setelah podcast yang menghadirkan Sarwendah dan perwakilan Ruben Onsu menuai kontroversi di media sosial.

Konten yang membahas tentang konflik mantan suami-istri pascaperceraian tersebut viral dan memunculkan berbagai komentar dari netizen, termasuk tudingan Denny Sumargo tidak bersikap netral kendati sudah mendatangkan kedua belah pihak.

Presenter yang akrab disapa Densu mengaku tidak mempermasalahkan beragam penilaian publik. Menurutnya, munculnya pro dan kontra merupakan hal yang lumrah ketika membahas isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat.

"Gua membaca dari dua sisi. Dari pihak RO, fansnya bilang gua memihak pada Sarwendah karena pertanyaan gua kurang. Fans Sarwendah malah bilang gua berpihak pada RO karena gua terlalu mengiyakan pengacaranya," kata Denny Sumargo saat ditemui di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/8).

Densu menilai, tudingan tersebut lahir dari sudut pandang masing-masing pendukung. Baginya, setiap pihak memiliki persepsi sendiri terhadap isi podcast yang ditayangkan.

"Itu POV (point of view) dari dua fansnya. Sebenarnya diputar di mereka saja. Menurut gua itu wajar," kata Denny Sumargo.

Ia kemudian menjelaskan alasan menghadirkan kedua belah pihak dalam podcast. Sebagai pemilik platform, Densu merasa perlu memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan penjelasan agar informasi yang diterima publik dapat berimbang.

"Awalnya kan Sarwendah, nggak mungkin gua nggak undang pihak RO karena ini kan podcast media. Kalau cuma satu sisi, nggak cover both side, nggak bagus," ungkapnya.