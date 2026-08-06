Adik Jihyo TWICE Debut Bersama Girl Group Baru HYBE, TUIDE

JawaPos.com - HYBE menarik perhatian penggemar K-pop dengan mengumumkan lineup lengkap girl group terbarunya, TUIDE.

Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Park Seo Yeon, adik kandung leader TWICE, Jihyo, yang dipastikan akan memulai debut resminya sebagai idol bulan ini.

Dikutip dari allkpop, pengumuman tersebut disampaikan oleh label ABD, anak perusahaan HYBE yang menaungi TUIDE. Grup beranggotakan tujuh orang ini dijadwalkan resmi debut pada 24 Agustus 2026 dengan mini album pertama berjudul TUNE & PLAY.

Kehadiran Park Seo Yeon langsung menjadi sorotan karena sebelumnya ia telah lama disebut-sebut sebagai trainee berbakat yang mengikuti jejak sang kakak di industri K-pop.

Park Seo Yeon telah menarik perhatian publik bahkan sebelum debut. Banyak penggemar menilai wajahnya memiliki kemiripan dengan Jihyo, sementara kemampuan menyanyi dan menarinya juga menjadi topik hangat sejak diperkenalkan sebagai salah satu calon anggota TUIDE.

Kini, dengan konfirmasi resmi dari HYBE, rasa penasaran terhadap penampilannya di atas panggung semakin meningkat.

TUIDE merupakan girl group pertama yang diluncurkan oleh ABD. Grup ini mengusung formasi multinasional dengan anggota yang berasal dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang.

Produksi musik mereka turut melibatkan produser ternama Han Sung-soo, yang dikenal sebagai sosok penting di balik berbagai proyek K-pop sukses.

Mini album TUNE & PLAY disebut mengusung konsep yang memadukan beragam warna musik, budaya, dan bahasa menjadi satu harmoni.