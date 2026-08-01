Jika Anda Tanpa Sadar Memiliki 6 Tanda Ini, Anda Sebenarnya Orang yang Cerdas Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kecerdasan hanya diukur dari nilai akademik yang tinggi, kemampuan berhitung dengan cepat, atau gelar pendidikan yang dimiliki.

Padahal, psikologi modern memandang kecerdasan sebagai sesuatu yang jauh lebih luas. Ada orang yang tidak selalu menonjol di ruang kelas, tetapi mampu memahami situasi, menyelesaikan masalah dengan tenang, dan belajar dari pengalaman hidup. Semua itu juga merupakan bentuk kecerdasan.

Menariknya, banyak orang cerdas justru tidak menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan tersebut. Mereka menganggap perilaku yang mereka lakukan setiap hari adalah hal yang biasa, padahal menurut berbagai penelitian psikologi, kebiasaan tersebut sering ditemukan pada individu dengan tingkat kecerdasan yang tinggi.

Apakah Anda termasuk salah satunya?

Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (1/8), terdapat enam tanda yang mungkin selama ini Anda miliki tanpa disadari.

1. Anda Sering Merasa Masih Banyak Hal yang Belum Diketahui

Banyak orang mengira bahwa orang cerdas selalu yakin dengan semua jawabannya. Faktanya justru sebaliknya.

Dalam psikologi, orang dengan kemampuan berpikir yang baik cenderung menyadari bahwa pengetahuan mereka masih terbatas. Mereka tidak mudah merasa paling benar dan selalu terbuka untuk belajar hal baru.

Fenomena ini berkaitan dengan efek Dunning-Kruger, yaitu kondisi ketika orang yang memiliki kemampuan rendah sering kali terlalu percaya diri, sementara orang yang benar-benar kompeten justru lebih berhati-hati dalam menilai dirinya.