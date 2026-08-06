Alami Fitnah, Agensi Doh Kyung Soo Ambil Tindakan Hukum

Doh Kyung Soo. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Sebagai seorang idol Korea, tentunya tak lepas dari fitnah hingga pernyataan tidak benar, seperti yang dialami Doh Kyung Soo belakangan ini.
Dikutip dari Soompi, Kamis (6/8), agensinya telah mengumumkan, akan mengambil tindakan hukum terhadap unggahan berunsur jahat yang menargetkan sang bintang.
Selaku agensi, Blitzway Entertainment merilis pernyataan resmi yang menyatakan akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana
Mulai dari pencemaran nama baik, pelecehan seksual, pelanggaran privasi, serta konten jahat lainnya yang ditujukan kepada Doh Kyung Soo.
Blitzway Entertainment sendiri terus memantau platform online untuk aktivitas yang melanggar hak-hak artisnya.
“Melalui pemantauan berkelanjutan, kami telah mengidentifikasi banyak unggahan yang berisi informasi palsu, pencemaran nama baik, fitnah hingga pelecehan seksual,” ungkap agensi.
Selain itu, tindakan hukum perdata dan pidana akan ditempuh bagi perilaku yang melanggar hukum tersebut.
Mereka juga mengambil tindakan hukum berdasarkan bukti yang telah diperoleh, meskipun unggahan telah dihapus atau diatur menjadi privat.
Individu yang bersembunyi di balik kedok anonimitas akan diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Agensi juga menyampaikan, apabila penggemar menemukan postingan yang berisi konten berbahaya, dapat diteruskan URL, informasi penulis, dan tangkapan layar ke [protect@blitzway.com].
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi
Hasil Piala Presiden: Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-0, Yuran Fernandes Gacor!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan
Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir