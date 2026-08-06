Alami Fitnah, Agensi Doh Kyung Soo Ambil Tindakan Hukum

JawaPos.com - Sebagai seorang idol Korea, tentunya tak lepas dari fitnah hingga pernyataan tidak benar, seperti yang dialami Doh Kyung Soo belakangan ini.

Dikutip dari Soompi, Kamis (6/8), agensinya telah mengumumkan, akan mengambil tindakan hukum terhadap unggahan berunsur jahat yang menargetkan sang bintang.

Selaku agensi, Blitzway Entertainment merilis pernyataan resmi yang menyatakan akan menempuh jalur hukum, baik perdata maupun pidana

Mulai dari pencemaran nama baik, pelecehan seksual, pelanggaran privasi, serta konten jahat lainnya yang ditujukan kepada Doh Kyung Soo.

Blitzway Entertainment sendiri terus memantau platform online untuk aktivitas yang melanggar hak-hak artisnya.

“Melalui pemantauan berkelanjutan, kami telah mengidentifikasi banyak unggahan yang berisi informasi palsu, pencemaran nama baik, fitnah hingga pelecehan seksual,” ungkap agensi.

Selain itu, tindakan hukum perdata dan pidana akan ditempuh bagi perilaku yang melanggar hukum tersebut.

Mereka juga mengambil tindakan hukum berdasarkan bukti yang telah diperoleh, meskipun unggahan telah dihapus atau diatur menjadi privat.

Individu yang bersembunyi di balik kedok anonimitas akan diidentifikasi dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.