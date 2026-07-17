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Leni Setya Wati
Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.39 WIB

Space Rice Cake Shop Rilis Highlight, Karina aespa hingga Doh Kyung Soo Jadi Pegawai Harian

doh kyung soo (x @kpop_herald)

 

 
JawaPos.com – Variety show Space Rice Cake Shop siap menghadirkan tawa baru bagi penonton.
 
Dilansir dari The Chosun, program kelanjutan dari hukuman para anggota Pung Pung Earth Arcade 2 ini resmi merilis video highlight menjelang penayangan perdananya pada 31 Juli, lengkap dengan kejutan kehadiran Karina aespa, Doh Kyung Soo (D.O. EXO), dan Gabby sebagai pegawai paruh waktu.
 
Mengikuti perjalanan Lee Eun Ji, Mimi, Lee Young Ji, dan An Yu Jin yang harus menjalani hukuman bekerja di sebuah toko kue beras setelah gagal menyelesaikan misi escape room.
 
Kali ini, tantangan mereka semakin besar ketika toko tersebut membuka cabang baru di Seoul, sebuah ide yang bermula dari celetukan Lee Young Ji yang justru menjadi kenyataan.
 
Video highlight memperlihatkan berbagai momen kocak saat para anggota berusaha mengelola bisnis mereka.
 
Mulai dari proses membuat rice cake sendiri hingga menghadapi kerasnya menjalankan usaha, mereka harus berhadapan dengan situasi yang jauh dari kata mudah.
 
Bahkan, suasana kerja yang begitu melelahkan membuat keempat anggota yang biasanya ramai justru beberapa kali kehabisan kata-kata.
 
Menariknya, Doh Kyung Soo kembali bekerja sama dengan tim Na Young Suk setelah sebelumnya tampil sebagai pekerja paruh waktu di GBRB: Farm Operation.
 
Sementara itu, kehadiran Karina menjadi salah satu daya tarik utama yang paling dinantikan penggemar, mengingat ini menjadi kesempatan langka bagi sang idol menunjukkan sisi natural dan jenakanya dalam variety show.
 
Dengan konsep bisnis yang lebih besar, tantangan yang semakin berat, dan deretan bintang tamu populer, Space Rice Cake Shop diprediksi menjadi salah satu variety show paling menghibur musim panas ini.
 
Program tersebut akan menggantikan slot tayang GBRB: Farm Operation – Go Go Farm mulai 31 Juli di tvN.

Editor: Novia Tri Astuti
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