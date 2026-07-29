TXT Rayakan Anniversary Debut ke-7 Lewat Pameran Imersif LAYERS OF US

TXT (X @TXTChartData)

JawaPos.Com - TOMORROW X TOGETHER menyiapkan cara istimewa untuk merayakan ulang tahun debut mereka yang ke-7.

Dikutip dari The Chosun, BigHit Music mengumumkan bahwa TXT akan menggelar pameran berjudul LAYERS OF US mulai 13 Agustus hingga 6 September di The Seoul Lightium, Seongdong-gu, Seoul.

Pameran ini dirancang sebagai pengalaman imersif yang mengajak pengunjung menyelami perjalanan TXT selama tujuh tahun terakhir. Melalui berbagai instalasi visual, penggemar dapat menikmati kisah, pesan, dan identitas yang dibangun kelima anggota sejak debut mereka pada 2019.

TXT dikenal konsisten menghadirkan alur cerita yang saling terhubung di setiap era album. Mulai dari seri The Dream Chapter, The Chaos Chapter, The Name Chapter, hingga The Star Chapter, grup ini terus mengangkat tema tentang pencarian jati diri, kegelisahan, persahabatan, dan proses pertumbuhan yang dialami generasi muda.

Konsep tersebut menjadi inti dari LAYERS OF US. Pameran ini akan menampilkan perjalanan emosional yang telah dibangun TXT melalui musik dan narasi mereka, sehingga pengunjung dapat merasakan bagaimana setiap era saling berkaitan dan membentuk identitas grup hingga saat ini.

BigHit Music menjelaskan bahwa pameran ini menggambarkan proses ketika berbagai momen rapuh dan pengalaman hidup perlahan membentuk diri seseorang.

Perjalanan tersebut kemudian berkembang menjadi hubungan yang saling melengkapi hingga akhirnya membentuk identitas yang lebih besar, yaitu "kita" atau "us", sesuai dengan tema utama pameran.

Dengan konsep visual yang mendalam serta cerita yang telah berkembang selama tujuh tahun, LAYERS OF US diharapkan menjadi hadiah spesial bagi MOA di seluruh dunia.