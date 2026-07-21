Yeonjun TXT dan Park Ji Hwan Pamer Chemistry Kocak dalam Konten Promosi 'Ice Cream'

yeonjun (x @txt_bighit)
JawaPos.com - Yeonjun Tomorrow X Together, mencuri perhatian lewat cara promosi yang kreatif untuk lagu terbarunya, "Ice Cream".
Bersama aktor Park Ji Hwan, ia menghadirkan serangkaian video pendek yang memadukan humor, akting, dan koreografi, sehingga sukses menghibur para penggemar.
Dilansir dari The Chosun, tiga video promosi dirilis melalui YouTube resmi TXT. Ketiganya mengangkat konsep sederhana namun unik, yakni bagaimana sepotong es krim mampu mengubah suasana hati ketika menghadapi situasi yang melelahkan atau membuat frustrasi.
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Perpaduan akting natural dan komedi ringan membuat video tersebut terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Video berjudul "Yeonjun, Let's Go Again Just Once" menampilkan Park Ji Hwan yang seolah berubah menjadi Yeonjun saat menjalani proses syuting tarian.
Setelah tampak kelelahan akibat pengambilan gambar yang berulang, ia kembali bersemangat usai menikmati es krim.
Momen ketika keduanya mengenakan kostum serupa dan menarikan koreografi "Ice Cream" menjadi salah satu adegan yang paling mencuri perhatian.
Video lain seperti "You'll Like It" dan "We'll Cool It Down" juga menyuguhkan berbagai situasi lucu.
Mulai dari tas besar yang ternyata berisi es krim hingga momen-momen sehari-hari yang terasa lebih menyenangkan berkat camilan dingin tersebut.
Menurut BigHit Music, konten ini dibuat untuk menyampaikan pesan lagu "Ice Cream" sebagai musik yang mampu memberikan kesegaran di tengah rutinitas yang melelahkan.
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