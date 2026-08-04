Perlihatkan Hasil Tes HIV, Pengacara Ruben Onsu: Bukan Karena Tayangan Densu

JawapPos.com- Pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang, menjadi sorotan publik setelah memperlihatkan hasil tes laboratorium kliennya yang menyatakan negatif HIV. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk klarifikasi atas isu kesehatan Ruben yang ramai diperbincangkan di media sosial usai tayangan podcast Denny Sumargo.

Perbincangan bermula ketika netizen menyoroti kemunculan Minola Sebayang dalam podcast di kanal YouTube Denny Sumargo. Dalam tayangan tersebut, sempat diperlihatkan isi percakapan yang diduga berasal dari Sarwendah dan menyinggung isu penyakit HIV yang dikaitkan dengan Ruben Onsu.

Potongan tayangan itu kemudian viral dan memicu berbagai spekulasi di media sosial. Sejumlah warganet menyebut, pengacara Minola tanpa sadar telah membuka aib kliennya sendiri, Ruben Onsu.

Menanggapi hal tersebut, Minola Sebayang menegaskan bahwa pihaknya tidak memperlihatkan hasil tes laboratorium HIV karena podcast Denny Sumargo atau setelah isi percakapan tersebar luas.

"Kami akan selalu hadir dengan bukti dan bukti ini bukan kami buat karena ini masalahnya jadi melebar ya. Bukan karena setelah tayangan Densu ada chattingan yang kemudian terekspos dan kami buru-buru untuk membuktikan bahwa kami tidak seperti apa yang dituduhkan. Tidak," kata Minola Sebayang.

Ia menjelaskan, langkah menyiapkan bukti kesehatan Ruben Onsu sudah direncanakan sejak lama jauh sebelum tayangan podcast tersebut menjadi perbincangan publik. Menurut Minola, isu tentang kondisi kesehatan Ruben Onsu pasti diangkat pihak Sarwendah di persidangan.

"Ini adalah satu hal yang sudah lama kami persiapkan, melihat bahwa ini adalah salah satu isu yang selalu disampaikan oleh pihak S terkait dengan masalah kesehatan (Ruben Onsu)," ujarnya.

Minola kemudian mengungkap kronologi pemeriksaan kesehatan Ruben Onsu. Ia menyebut, pembahasan mengenai tes kesehatan HIV muncul setelah proses mediasi pada 15 Juli 2026 di pengadilan. Berdasarkan diskusi antara tim kuasa hukum dan Ruben Onsu, akhirnya disepakati untuk menjalani pemeriksaan laboratorium pada tanggal 25 Juli 2026.