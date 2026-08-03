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Abdul Rahman
Senin, 3 Agustus 2026 | 13.39 WIB

Ruben Onsu Tantang Sarwendah Ungkap Bukti Jika Benar Ada Perselingkuhan

Ruben Onsu. (istimewa) - Image

Ruben Onsu. (istimewa)

JawaPos.com - Perseteruan antara Ruben Onsu dengan Sarwendah semakin memanas. Alih-alih mereda, kedua belah pihak kini saling melontarkan pernyataan melalui kuasa hukum maupun media sosial terkait berbagai persoalan pascaperceraian.

Terbaru, Sarwendah mengungkap dugaan perselingkuhan yang disebut telah dilakukan Ruben Onsu sejak 2017. Mantan personel Cherrybelle itu mengaku sempat memaafkan suaminya saat itu demi mempertahankan keutuhan keluarga dan demi masa depan anak-anak mereka.

Namun, Sarwendah mengklaim dugaan perselingkuhan kembali terjadi ketika kondisi keuangan keluarga sedang tidak baik. Ia juga menyinggung pengeluaran dana dalam jumlah besar diduga diberikan kepada perempuan yang disebut sebagai selingkuhan Ruben.

Menanggapi tudingan tersebut, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, meminta Sarwendah untuk menunjukkan bukti apabila memang memiliki dasar atas tuduhannya soal perselingkuhan.

"Kalau memang benar ada perselingkuhan, silakan saja diungkap buktinya," kata Minola Sebayang dalam podcast di kanal YouTube Denny Sumargo.

Minola menegaskan, kliennya tidak pernah berselingkuh seperti yang dituduhkan. Menurutnya, persoalan yang terjadi hanya berawal dari kesalahpahaman, dipicu oleh persoalan kasur endorse.

"Sepanjang saya jadi pengacara, baru kali ini ada yang cemburu sama kasur," ujar Minola.

Ia juga berpendapat, apabila benar Ruben memiliki hubungan dengan perempuan lain, seharusnya mantan suami Sarwendah itu sudah menikah lagi setelah resmi bercerai pada 2024.

"Tapi kenyataannya dia belum menikah lagi sampai sekarang," tuturnya.

Editor: Abdul Rahman
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