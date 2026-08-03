Kebahagiaan Joanna Alexandra Lepas Status Janda Usai Dinikahi Immanuel Christover

Immanuel Christover dan Joanna Alexandra resmi menjadi pasangan suami-istri. (Instagram: joannaalexandra)
JawaPos.com - Aktris Joanna Alexandra akhirnya menikah lagi setelah kurang lebih 5 tahun menyandang status janda. Joanna menikah dengan kekasihnya bernama Immanuel Christover.
Acara pemberkatan nikah mereka berlangsung di The Westin, Jakarta Selatan, Minggu, (2/8) kemarin. Momen pernikahan Joanna dan Immanuel terlihat dalam sejumlah foto yang dibagikan di akun media sosial pribadinya.
Momen sakral pernikahan berlangsung hangat dan penuh haru dihadiri keluarga, kerabat, serta anak-anak. Pasangan tersebut mengucapkan janji suci di altar dalam prosesi pemberkatan yang berlangsung khidmat. Pernikahan ini menjadi babak baru dalam hidup Joanna setelah kepergian sang suami, Raditya Oloan, pada 2021 silam.
Yang menjadi perhatian banyak orang yang hadir di acara pernikahan mereka adalah momen saat Joanna Alexandra dan Immanuel Christover melakukan ciuman untuk pertama kalinya setelah sah menjadi pasangan suami istri. Dengan malu-malu, Immanul mengecup mesra sang istri.
Di hari istimewanya tersebut, Joanna tampil anggun mengenakan gaun pengantin bernuansa merah muda hasil rancangan Svarna by Ikat Indonesia. Busana pengantin Joanna tersebut terinspirasi dari keindahan taman bunga.
Hal itu terlihat dari detail bordir bunga yang menghiasi bagian outer gaun pengantin. Sentuhan itu membuat penampilan Joanna terlihat elegan sekaligus berbeda dari gaun pengantin pada umumnya.
Salah satu momen yang juga mencuri perhatian di acara pernikahan adalah saat Joanna memperlihatkan penampilan pengantinnya untuk pertama kali. Alih-alih mengundang sahabat atau kerabat dekat, ia lebih memilih membagikan momen spesial itu kepada kedua buah hatinya, Zuriel Paris Jedidiah Panggabean dan Zeraiah Moria Phinehas Panggabean.
Dalam unggahan Instagram Stories, kedua buah hatinya tampak terharu saat melihat sang ibunda mengenakan gaun pengantin. Keduanya memberikan pelukan hangat kepada Joanna, menciptakan suasana menyentuh.
Adapun Immanuel Christover tampil serasi dengan mengenakan jas berwarna senada dengan gaun Joanna.
Perjalanan cinta Joanna Alexandra dan Immanuel Christover mulai terungkap ke publik setelah keduanya mengumumkan hubungan mereka pada Mei 2025. Sejak saat itu, pasangan ini beberapa kali membagikan momen kebersamaan mereka bersama anak-anak melalui media sosial.
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