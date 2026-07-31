Kabar Bahagia! Moon Geun Young Menikah dengan Aktor Jung Pyung Setelah Bertahun-Tahun Saling Mendukung 

moon geun young dan jung pyung (x @soompi) JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari Moon Geun Young. Dikutip dari dispatch, Moon Geun Young mengumumkan bahwa dirinya resmi menikah dengan aktor musikal Jung Pyung, yang berusia tujuh tahun lebih tua darinya.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui surat tulisan tangan yang diunggah di media sosial pada 29 Juli.

Moon Geun Young mengungkapkan bahwa ia akhirnya menemukan sosok yang ingin menemaninya menjalani kehidupan.

Ia menulis bahwa kini dirinya memiliki seseorang yang ingin berjalan bersama di jalan yang selama ini ia tempuh seorang diri, sekaligus berbagi kekhawatiran dan kebahagiaan yang sebelumnya ia hadapi sendiri.

Moon Geun Young juga meminta doa restu serta dukungan dari para penggemar untuk babak baru dalam hidupnya.

Jung Pyung, memulai karier sebagai aktor musikal melalui "Footloose" pada 2007. Sejak itu, ia tampil dalam berbagai produksi teater dan musikal populer seperti "Radio Star", "Aida", "Laundry", "A Million Roses", dan "Agatha", menjadikannya salah satu aktor panggung yang cukup dikenal di Korea Selatan.

Hubungan keduanya terjalin berawal dari dunia seni. Moon Geun Young dan Jung Pyung pernah bekerja sama menulis naskah film pendek "Ongoing" yang disutradarai Moon Geun Young.

Selain itu, Jung Pyung juga sempat tampil dalam drama tvN "Catch the Ghost", yang dibintangi sang aktris. Kesamaan pandangan terhadap seni peran dan proses kreatif membuat keduanya semakin dekat hingga akhirnya memutuskan untuk membangun rumah tangga.