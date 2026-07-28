Emma Roberts Resmi Menikah dengan Aktor Cody John Usai Bertunangan Sejak Juli 2025

Cody John dan Emma Roberts (Instagram @emmaroberts)
JawaPos.com – Emma Roberts resmi menikah dengan aktor Cody John dalam sebuah upacara pernikahan yang berlangsung di Sun Valley, Idaho.
Dilansir dari laman People pada Selasa (28/7), Pernikahan tersebut digelar secara romantis setelah pasangan itu mengumumkan pertunangan mereka pada Juli 2024.
Momen bahagia tersebut juga diabadikan melalui sejumlah foto yang memperlihatkan Emma Roberts dan Cody John saling berciuman usai resmi menjadi suami istri.
Pada hari pernikahannya, Emma Roberts tampil mengenakan gaun rancangan khusus karya Monique Lhuillier dengan nuansa merah mawar bergaya vintage.
Aktris berusia 35 tahun itu mengungkapkan bahwa konsep gaun tersebut terinspirasi oleh kecintaannya terhadap gaya klasik dan barang-barang antik. Ia juga memilih warna selain putih agar penampilannya sesuai dengan konsep yang diinginkannya sejak awal.
Gaun berbahan sifon sutra yang dikenakan Roberts membutuhkan sekitar 25 yard kain dan dapat diubah menjadi lima tampilan berbeda. Untuk acara setelah resepsi, Roberts berganti mengenakan busana vintage berwarna hitam dari koleksi Monique Lhuillier yang memberikan nuansa klasik sekaligus modern.
Menurut Roberts, pilihan busana tersebut mencerminkan keinginannya menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam perayaan pernikahan.
Emma Roberts dan Cody John pertama kali mengumumkan hubungan asmara mereka pada 2022 sebelum bertunangan dua tahun kemudian. Keduanya kemudian memutuskan melangkah ke jenjang pernikahan setelah menjalin hubungan selama beberapa tahun.
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