Sarwendah Beri Konteks Video Pertengkaran Hebat yang Dibongkar Ruben Onsu

JawaPos.com - Perseteruan antara Sarwendah dengan Ruben Onsu kembali memanas setelah kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, membongkar video yang memperlihatkan pertengkaran hebat untuk tujuan membantah pernyataan Sarwendah soal tidak pernah bertengkar di depan anak-anak.

Sarwendah kini memberikan penjelasan terkait konteks di balik video rekaman CCTV tersebut. Menurut dia, video yang kini beredar luas di media sosial bukan berangkat dari persoalan sepele, melainkan dipicu oleh perbedaan pendapat terkait rencana kepindahan rumah setelah masa sewa hunian mereka di kawasan Pondok Indah akan berakhir.

Sarwendah juga menegaskan kemarahannya dalam video yang beredar merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang telah lama dipendam selama masa pernikahan.

Dalam penjelasannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sarwendah mengatakan dirinya mengusulkan agar keluarganya kembali menempati rumah lama karena kondisi keuangan pada saat itu sedang tidak baik. Namun, usulan tersebut ditolak karena Ruben Onsu disebut telah menyewa apartetemen atau hotel selama satu bulan dengan biaya sekitar Rp 120 juta.

"4 Maret 2024. Video ini berawal saat masa sewa rumah di Pondok Indah akan berakhir. Karena kondisi keuangan saat itu, saya mengusulkan agar kami kembali ke rumah lama. Namun, saat itu saya diberitahu bahwa sudah disewa apart-hotel selama satu bulan dengan biaya sekitar Rp120 juta," tulis Sarwendah.

Menurut Sarwendah, dana sebesar itu seharusnya dapat diprioritaskan untuk kebutuhan anak-anak atau rumah. Ia juga mengaku sempat meminta agar jadwal kepindahan diundur dari 8 Maret menjadi 12 Maret karena anak-anak masih menjalani masa liburan.

Sarwendah kemudian meminta nomor kontak pihak marketing agar bisa membantu mengurus perubahan jadwal kepindahan. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan oleh Ruben sehingga perbedaan pendapat semakin memanas.

Sarwendah mengatakan, perbedaan tentang jadwal kepindahan dan permintaan untuk menghubungi pihak marketing akhirnya memicu perdebatan. Situasi jadi semakin memanas ketika, menurut pengakuannya, Ruben Onsu membanting pintu hingga percakapan suami-istri ini berubah menjadi pertengkaran.